10. 3. Viktorie
V regálu ji přehlížíte, ale dietologové ji milují. Zasytí, přitom má minimum kalorií

KapustaFoto: Shutterstock
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Kapusta má v kuchyni možná trochu staromódní pověst, ale z pohledu výživy patří mezi nejhodnotnější druhy zeleniny vůbec. Nenápadné zelené listy totiž skrývají kombinaci živin, která prospívá kostem, imunitě i celkové vitalitě. Právě proto se kapusta v posledních letech znovu vrací do moderního jídelníčku a odborníci na výživu ji řadí mezi takzvané superpotraviny.

Kapusta je bohatým zdrojem dvou živin, které hrají klíčovou roli ve zdraví kostí – vápníku a vitaminu K. Zatímco vápník je známý stavební prvek kostí, vitamin K pomáhá regulovat jeho využití v těle a podílí se na procesech, které udržují kostní tkáň pevnou. A právě listová zelenina z čeledi brukvovitých patří mezi významné rostlinné zdroje vápníku, navíc obsahuje i látky podporující jeho vstřebávání. Pravidelná konzumace kapusty tak může přispět k prevenci úbytku kostní hmoty, což je důležité zejména pro ženy po třicítce, kdy se hustota kostí začíná postupně snižovat. Kapusta je, co se obsahu vápníků týče, doslova přeborníkem a mléko a mléčné výrobky jí nesahají ani po kotníky.

Vitaminová bomba pro imunitu

Kromě výše uvedeného je kapusta výjimečně bohatá také na vitaminy. Najdeme v ní zejména:

- vitamin C, který podporuje imunitní systém a tvorbu kolagenu,

- vitamin A ve formě beta-karotenu, důležitý pro zdraví pokožky a zraku,

- vitamin K, který přispívá ke správné srážlivosti krve a zdraví kostí.

Díky této kombinaci může kapusta přispět nejen k lepší obranyschopnosti organismu, ale také k zdravému vzhledu pleti. A to ocení nejedna žena.

Kapusta
Dříve byla kapusta na každé zahrádce, poslední dobou upadla v zapomnění.
Foto: Shutterstock
Silné antioxidanty v každém listu

Kapusta obsahuje také řadu přírodních antioxidantů. Patří mezi ně například flavonoidy quercetin a kaempferol, které pomáhají neutralizovat volné radikály a chránit buňky před oxidačním stresem. Kromě toho obsahuje také látky typické pro brukvovitou zeleninu, například sulforafan, o němž se často diskutuje v souvislosti s ochranou buněk a podporou detoxikačních procesů v těle. Kromě toho má kapusta i řadu dalších pozitivních účinků na zdraví. Její nespornou výhodou je vysoký obsah vitaminu C, jenž podporuje imunitní systém a podílí se na tvorbě kolagenu. Některé studie navíc naznačují, že pravidelná konzumace kapusty může přispívat ke snižování hladiny cholesterolu, což je důležité pro zdraví srdce a cév.

Kapusta
Překvapivě dobrá je kapusta i ve formě smoothie.
Foto: Shutterstock

Věděli jste, že

 kapusta patří mezi potraviny, jejichž živiny se lépe vstřebávají v kombinaci s trochou tuku? Stačí proto přidat například olivový olej, ořechy nebo semínka – a z jednoduché zeleniny se rázem stane výživné jídlo, které prospívá zdraví i energii.

Pomáhá při hubnutí: zasytí, ale nezatíží organismus

Pokud se snažíte zhubnout nebo si jen udržet zdravou váhu, kapusta může být překvapivě dobrým spojencem. Obsahuje totiž hodně vlákniny, která podporuje trávení a pomáhá navodit pocit sytosti. Zároveň má velmi nízkou energetickou hodnotu, takže ji můžete do jídelníčku zařadit bez obav i ve chvíli, kdy si hlídáte příjem kalorií. Velkou výhodou je také její vysoká nutriční hustota – v relativně malém množství nabízí velké množství vitaminů, minerálů a dalších prospěšných látek. Právě díky této kombinaci dokáže kapusta zasytit, aniž by organismus zbytečně zatěžovala.

Kapusta v moderní kuchyni: víc než jen zimní klasika

Pokud si kapustu spojujete především s tradičními zimními recepty nebo kapustovými karbanátky, možná vás překvapí, jak dobře se uplatní i v moderní kuchyni. Skvěle se hodí do krémových zeleninových polévek, kde dodá jídlu plnější chuť, nebo jako základ teplých salátů s obilovinami či luštěninami. Jemně nasekané listy můžete přidat také do zelených smoothie, případně je krátce orestovat na pánvi s česnekem a olivovým olejem jako jednoduchou přílohu. Kapustové listy jsou navíc poměrně pevné, takže dobře snášejí tepelnou úpravu a přitom si zachovávají velkou část cenných živin.

Kapusta
V moderní kuchyni má kapusta rozhodně své místo.
Foto: Shutterstock

Zdroje: healthline.comeatright.orgmedindia.netdovemed.com

