Kapusta je bohatým zdrojem dvou živin, které hrají klíčovou roli ve zdraví kostí – vápníku a vitaminu K. Zatímco vápník je známý stavební prvek kostí, vitamin K pomáhá regulovat jeho využití v těle a podílí se na procesech, které udržují kostní tkáň pevnou. A právě listová zelenina z čeledi brukvovitých patří mezi významné rostlinné zdroje vápníku, navíc obsahuje i látky podporující jeho vstřebávání. Pravidelná konzumace kapusty tak může přispět k prevenci úbytku kostní hmoty, což je důležité zejména pro ženy po třicítce, kdy se hustota kostí začíná postupně snižovat. Kapusta je, co se obsahu vápníků týče, doslova přeborníkem a mléko a mléčné výrobky jí nesahají ani po kotníky.
V regálu ji přehlížíte, ale dietologové ji milují. Zasytí, přitom má minimum kalorií
Kapusta má v kuchyni možná trochu staromódní pověst, ale z pohledu výživy patří mezi nejhodnotnější druhy zeleniny vůbec. Nenápadné zelené listy totiž skrývají kombinaci živin, která prospívá kostem, imunitě i celkové vitalitě. Právě proto se kapusta v posledních letech znovu vrací do moderního jídelníčku a odborníci na výživu ji řadí mezi takzvané superpotraviny.
Vitaminová bomba pro imunitu
Kromě výše uvedeného je kapusta výjimečně bohatá také na vitaminy. Najdeme v ní zejména:
- vitamin C, který podporuje imunitní systém a tvorbu kolagenu,
- vitamin A ve formě beta-karotenu, důležitý pro zdraví pokožky a zraku,
- vitamin K, který přispívá ke správné srážlivosti krve a zdraví kostí.
Díky této kombinaci může kapusta přispět nejen k lepší obranyschopnosti organismu, ale také k zdravému vzhledu pleti. A to ocení nejedna žena.
Silné antioxidanty v každém listu
Kapusta obsahuje také řadu přírodních antioxidantů. Patří mezi ně například flavonoidy quercetin a kaempferol, které pomáhají neutralizovat volné radikály a chránit buňky před oxidačním stresem. Kromě toho obsahuje také látky typické pro brukvovitou zeleninu, například sulforafan, o němž se často diskutuje v souvislosti s ochranou buněk a podporou detoxikačních procesů v těle. Kromě toho má kapusta i řadu dalších pozitivních účinků na zdraví. Její nespornou výhodou je vysoký obsah vitaminu C, jenž podporuje imunitní systém a podílí se na tvorbě kolagenu. Některé studie navíc naznačují, že pravidelná konzumace kapusty může přispívat ke snižování hladiny cholesterolu, což je důležité pro zdraví srdce a cév.
Věděli jste, že…
… kapusta patří mezi potraviny, jejichž živiny se lépe vstřebávají v kombinaci s trochou tuku? Stačí proto přidat například olivový olej, ořechy nebo semínka – a z jednoduché zeleniny se rázem stane výživné jídlo, které prospívá zdraví i energii.
Pomáhá při hubnutí: zasytí, ale nezatíží organismus
Pokud se snažíte zhubnout nebo si jen udržet zdravou váhu, kapusta může být překvapivě dobrým spojencem. Obsahuje totiž hodně vlákniny, která podporuje trávení a pomáhá navodit pocit sytosti. Zároveň má velmi nízkou energetickou hodnotu, takže ji můžete do jídelníčku zařadit bez obav i ve chvíli, kdy si hlídáte příjem kalorií. Velkou výhodou je také její vysoká nutriční hustota – v relativně malém množství nabízí velké množství vitaminů, minerálů a dalších prospěšných látek. Právě díky této kombinaci dokáže kapusta zasytit, aniž by organismus zbytečně zatěžovala.
Kapusta v moderní kuchyni: víc než jen zimní klasika
Pokud si kapustu spojujete především s tradičními zimními recepty nebo kapustovými karbanátky, možná vás překvapí, jak dobře se uplatní i v moderní kuchyni. Skvěle se hodí do krémových zeleninových polévek, kde dodá jídlu plnější chuť, nebo jako základ teplých salátů s obilovinami či luštěninami. Jemně nasekané listy můžete přidat také do zelených smoothie, případně je krátce orestovat na pánvi s česnekem a olivovým olejem jako jednoduchou přílohu. Kapustové listy jsou navíc poměrně pevné, takže dobře snášejí tepelnou úpravu a přitom si zachovávají velkou část cenných živin.