Hortenzie jsou právem považovány za letní hvězdy, ale na jejich slávě je potřeba zapracovat právě teď, v jarních měsících. Pokud jim věnujete správnou péči v období, kdy se probouzejí k životu, odmění se vám v létě bujným květenstvím, které vám bude závidět celá ulice. Jakmile se objeví první nové výhonky, je čas na akci. Prvním krokem je hnojení. Hortenzie milují výživu specifickou pro kyselomilné rostliny, ale nepohrdnou ani kvalitním univerzálním hnojivem. Klíčem k úspěchu je aplikovat hnojivo rovnoměrně kolem tzv. „okapové linie“ (vnější okraj koruny) a následně rostlinu důkladně zalít, aby se živiny dostaly přímo ke kořenům.
Hortenzie jako z katalogu? Stačí jedna cesta do lesa pro tajnou ingredienci, kterou ostatní považují za smetí
Hortenzie jsou právem považovány za královny letních zahrad. Jejich bohatá květenství a svěží listy dokážou proměnit každý kout v snovou oázu. Aby však tyto rostliny v létě skutečně zazářily, vyžadují v jarních měsících specifickou péči a pozornost. Pokud věnujete čas správnému hnojení, řezu a mulčování právě teď, odmění se vám vaše zahrada záplavou barev, které budou budit závist sousedů.
Průvodce řezem: Nedělejte chybu, která vás připraví o květy!
Jedna z největších tragédií v českých zahradách se často odehrává s nůžkami v ruce. Mnoho zahrádkářů totiž v panice seřezává vše, co jim přijde pod ruku. Pokud ale na jaře radikálně seříznete hortenzii velkolistou nebo dubolistou, můžete se pro letošní sezonu s květy rovnou rozloučit. Tyto druhy totiž kvetou na loňských výhonech, a proto jarní řez téměř nepotřebují – stačí odstranit pouze suché nebo poškozené větve. Úplně jinak je tomu u hortenzií stromkovitých. Ty snesou velmi hluboký řez, takže se je nemusíte bát zkrátit klidně na zhruba 30 centimetrů nad zemí. Rostlina pak vytvoří silnější výhony a keř bude kompaktnější a zdravější. U hortenzií latnatých je ideální střední cesta. Loňské výhony se obvykle zkracují přibližně o třetinu až polovinu, vždy těsně nad párem pupenů. Správný jarní řez v březnu nebo dubnu tak může být doslova palivem pro letní ohňostroj květů.
Alchymie v záhonu: Chcete modrou, nebo růžovou?
Věděli jste, že hortenzie jsou v podstatě živé indikátory pH vaší půdy? Pokud toužíte po sytě modré nebo mystické fialové, musíte půdu okyselit. Nejúčinnějším pomocníkem je síran hlinitý, který barvu prohloubí a „přetuní“ růžové keře na modré. Pokud naopak vaše modré hortenzie blednou a vy byste raději sladce růžovou, pomůže vám obyčejné vápno, které kyselost sníží. První dávku aplikujte hned na jaře, druhou o měsíc později.
Borovicové jehličí: Opomíjený poklad z lesa opředený mýty
Když už máte hortenzie ošetřené a připravené, vyvstává otázka, jak v půdě udržet vlhkost a potlačit otravný plevel. Odpověď může překvapivě ležet přímo pod borovicemi ve vašem okolí. Mulčování borovicovým jehličím (často nazývaným borovicová sláma) je v zahradnických kruzích opředeno mnoha mýty, které je na čase uvést na pravou míru. Hlavní je mýtus o kyselosti – mnoho zahradníků se borovicovému jehličí vyhýbá v obavě, že příliš okyselí půdu. Věda však říká něco jiného. Čerstvé jehličí má sice pH kolem 3,5, ale ve chvíli, kdy opadne ze stromu a začne se rozkládat, se jeho pH blíží neutrální hodnotě. Použití jehličí jako mulče tedy pH vaší půdy nijak zásadně neovlivní. Pokud se přesto obáváte, můžete pod vrstvu jehličí dát tenkou vrstvu kompostu.
Lehký, vzdušný a estetický
Borovicový mulč má oproti běžné dřevní štěpce přitom hned několik výhod. Především je velmi lehký a vzdušný. Jehličí vytváří nadýchanou vrstvu, která umožňuje vodě i vzduchu snadno pronikat k půdě, aniž by na povrchu vznikala nepropustná krusta. Díky tomu zůstává půda lépe provzdušněná a rostliny mohou efektivněji přijímat vláhu. Velkou předností je také jeho stabilita. Jednotlivé jehlice se do sebe přirozeně zaklesnou, takže mulč dobře drží na místě i na svazích. Na rozdíl od lehčího organického materiálu ho tak snadno neodfoukne vítr ani nesplaví silnější déšť. Borovicové jehličí navíc vyniká poměrně dlouhou životností. Rozkládá se pomaleji než například posekaná tráva nebo sláma, takže v záhonech vydrží v dobrém stavu i dva roky nebo déle. V neposlední řadě má také estetickou výhodu – působí velmi přirozeně a dodává zahradě rustikální vzhled, který často vypadá mnohem přirozeněji než barevná dřevní štěpka.
Pozor na požární bezpečnost
Jediný případ, kdy se borovicové jehličí (stejně jako štěpka nebo sláma) nedoporučuje, je v oblastech s vysokým rizikem lesních požárů. Jehličí je vysoce hořlavé a v případě požáru by mohlo šířit oheň dál. V takových případech je bezpečnější volbou štěrk nebo říční kamínky.
Kdy je čas na změnu místa?
Jaro je také ideálním obdobím pro přesazování. Pokud si všimnete, že vaše hortenzie ze svého místa vyrostla, nebo pokud je vystavena příliš silnému slunci, které jí nesvědčí, neváhejte ji přesunout. Aby bylo stěhování snazší, můžete keř mírně seříznout. V novém domově nezapomeňte půdu obohatit a rostlinu vydatně zalévat, dokud se kořeny plně neadaptují.