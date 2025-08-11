Reklama
Syndrom polycystických vaječníků: Skrytý problém, který komplikuje početí

PCOS
PCOS
Jana Harmáčková
Nepravidelný cyklus, potíže s pletí, přibírání na váze i problémy s otěhotněním. To jsou jen některé z příznaků syndromu polycystických ovarií, zkráceně PCOS, který je jedním z nejčastějších hormonálních onemocnění u žen v plodném věku. Přestože trápí přibližně 5-10 % žen, mnoho z nich ho dlouho neřeší – často až do chvíle, kdy se jim nedaří otěhotnět.

Syndrom polycystických ovarií je komplexní hormonální porucha, která ovlivňuje fungování vaječníků, cyklus i plodnost. U žen s PCOS bývá často zvýšená hladina luteinizačního hormonu (LH) a snížený poměr folikulostimuloačního hormonu (FSH). To následně vede k nadměrné produkci takzvaných mužských hormonů, androgenů. Ty přitom mohou bránit v dozrávání vajíček a v ovulaci. „Důsledkem hormonální dysbalance je často takzvaná anovulace. Právě ta je hlavní příčinou neplodnosti u žen s PCOS, protože bez uvolněného vajíčka nemůže dojít k přirozenému oplodnění,“ objasňuje MUDr. Lucie Sovová s tím, že ve vaječnících se mohou hromadit folikuly a vytvářet cysty.

V důsledku anovulace navíc nevzniká žluté tělísko, a tím ani dostatečné množství progesteronu. Ten je přitom klíčový pro udržení pravidelného cyklu a zdravého vývoje děložní sliznice. Pokud žena trpí jeho nedostatkem dlouhodobě, může se u ní objevit hyperplazie (kdy začne docházet ke zvětšování tkáně, například děložní sliznice) a zvýšené riziko rakoviny endometria. Ačkoliv příznaků je celá řada, o PCOS hovoříme, pokud jsou přítomny alespoň dva ze tří klíčových příznaků. Tedy buď porucha menstruačního cyklu, zvýšená přítomnost mužských hormonů nebo četné cysty na vaječnících. Prozatím není jasné, proč PCOS vzniká, odborníci se nicméně shodují na tom, že se jedná o kombinaci genetiky, vlivu prostředí a životního stylu.

Syndrom způsobuje akné, plešatění i nadměrné ochlupení, často ho provází obezita

Zvýšená hladina mužských hormonů však nepůsobí potíže jen uvnitř těla, může být patrná i navenek. Projevuje se například prostřednictvím akné, které nezmizí ani po skončení puberty, či nadměrným ochlupením v oblastech, které jsou typické pro muže (například v obličeji, na břiše nebo zádech). Na pomyslné opačné straně stojí naopak alopecie, kdy ženě začnou ubývat vlasy v oblasti nad čelem (tzv. androgenní alopecie). Ve 40 až 80 % případů doprovází PCOS také nadváha nebo obezita, která je sama o sobě příčinou řady gynekologických poruch – mimo jiné negativně ovlivňuje menstruační cyklus, může způsobovat sterilitu nebo také těhotenskou cukrovku a eklampsií. Tyto projevy mohou být pro ženy zatěžující nejen zdravotně, ale také psychicky. „První příznaky, jako je nepravidelný cyklus nebo akné, se mohou objevit už v dospívání. V tomto období však často nejsou nápadné nebo jsou přičítány běžným změnám spojeným s pubertou. To je důvod, proč se diagnóza mnohdy odhalí až později – obvykle ve chvíli, kdy se ženě nedaří otěhotnět,“ říká MUDr. Lucie Sovová. 

PCOS se nedá zcela vyléčit, projevy se však dají zmírnit nebo potlačit

Špatnou zprávou bohužel je, že úplná léčba PCOS prozatím neexistuje. Nicméně lékaři dnes dovedou zmírnit nebo zcela potlačit projevy nemoci, které ženu nejvíce trápí. Základem je vždy úprava životního stylu. „Obvykle velmi pomáhá redukce hmotnosti, pokud je přítomna nadváha. Doporučujeme tedy zejména pravidelný pohyb v kombinaci s vyváženou stravou a dostatek spánku. Také je vhodné zaměřit se na snížení hladiny stresu,“ objasňuje Sovová. Potíže se však u syndromu polycystických vaječníků nevážou výhradně jen na cyklus, mnoho žen se kvůli němu potýká také s vysokým krevním tlakem či zvýšenou hladinou inzulinu v krvi. Dílčím cílem léčby je proto také zabránit rozvoji přidružených onemocnění, například cukrovky. „Podle typu obtíží následně může lékař doporučit užívání léků, které upravují inzulinovou rezistenci nebo také nasadit hormonální léčbu. Tou může být například antikoncepce pro úpravu androgenů a cyklu,“ dodává lékařka s tím, že pokud je cílem brzy otěhotnět, mohou lékaři ženě nasadit léky podporující ovulaci.

Včasná léčba výrazně zvyšuje šance na otěhotnění

Základem úspěšné léčby je včasná diagnostika, úprava životního stylu a individuální léčba, což může mít zásadní vliv nejen na kvalitu života, ale i na reprodukční zdraví ženy. Pokud máte podezření na syndrom polycystických vaječníků, neměla byste podle odborníků váhat co nejdříve vyhledat gynekologa nebo reprodukčního specialistu. U řady žen s PCOS postačí k obnovení ovulace a dosažení těhotenství pouze úprava hmotnosti a jednoduchá hormonální stimulace. Pokud však tyto metody selžou, pomoci může asistovaná reprodukce, včetně IVF, která bývá u žen s PCOS úspěšná. „Ženy s PCOS se často obávají, že nebudou moci mít vlastní děti. Důležité je v tomto případě neodkládat řešení – čím dříve se problém zachytí, tím větší jsou šance na úspěch,“ uzavírá MUDr. Lucie Sovová.

Zdroj: MUDr. Lucie Sovová

