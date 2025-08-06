Milujte se a množte se! Nový dokument odhaluje svět přímých dárců spermatu

Nová dokumentární série Sperminátoři režisérky Evy Tomanové sleduje muže, kteří darují sperma neformálně – bez klinik, za nulový honorář a někdy i bez anonymity. První díl můžete sledovat už ve středu 13. srpna ve 20.20 na TV Nova. | Video: TV Nova
Touha po dítěti, neplodnost, šíření genů jako životní poslání i alternativy k umělému oplodnění. Nová dokumentární série Sperminátoři režisérky Evy Tomanové sleduje muže, kteří darují sperma neformálně – bez klinik, za nulový honorář a někdy i bez anonymity. Co je k tomu vede? A jak s nimi jejich cesta zamává?
„Kdo jsou muži, kteří se cítí být předurčeni k šíření svých genů? Kdo jsou ženy, které využívají jejich ‚služeb‘?“ Nejen na tyto otázky hledá odpověď nová čtyřdílná dokumentární série režisérky Evy Tomanové, kterou premiérově uvede televize Nova. Ve středu 13. srpna od 20.20 odvysílá první dva díly, ve středu o týden později mohou diváci sledovat další dvě epizody. Dokument sleduje několik mužů na oplodňovací misi za záchranou české populace. Jejími protagonisty jsou muži, kteří darují sperma již řadu let. Jsou průkopníky modelu soukromého dárcovství a své sperma poskytují často bez účasti jakýchkoli institucí, bez nároku na honorář. Mají různý věk, různé zájmy, různý počet potomků, a dokonce i různé metody dárcovství. Jedno však mají společné – touhu rozšířit svůj genofond. Ta je postupně pohlcuje natolik, že ji staví nad všechny ostatní zájmy. Altruismus se stává závislostí a poptávka po jejich „službách“ je obrovská.
„Sperminátoři jsou výrazným příspěvkem do našeho rostoucího dokumentárního portfolia. Přinášejí silné lidské příběhy a otevírají důležité společenské téma, o němž se dosud příliš nemluvilo. Věříme, že tato série diváky zaujme, pobaví, ale také podnítí diskusi o rodičovství, reprodukci a vztazích v současné společnosti,“ říká o nové dokusérii programová ředitelka TV Nova Silvie Majeská.
„Jde nám především o to, abychom skrze osobní příběhy nabídli divákům a divačkám vhled do tématu, které vnímáme jako velmi aktuální a důležité. Chceme jim představit problematiku neanonymního dárcovství spermatu a ukázat, jaké výzvy a otázky čekají na člověka, který se rozhodne stát dárcem, či na toho, kdo se rozhodne dítě s pomocí dárce počít. Naši protagonisté a protagonistky jsou z různých koutů Česka a mají nejrůznější motivace a důvody, proč se stali dárci nebo dárce využívají. V sérii samozřejmě vystupuje také celá řada předních odborníků,“ přibližuje dokument kreativní producentka TV Nova Veronika Lišková. „Série nijak nehodnotí, jaké způsoby k početí jsou správné, ale ukazuje, jaké cesty k rodičovství v současné době existují a jaké tím pádem nelze ve veřejné debatě opomíjet,“ doplňuje.
Každý pátý pár v České republice je neplodný. Na vině je nezdravý životní styl a především rostoucí věk prvorodiček. Výrazně přibývá také mužů s problémy s kvalitou spermatu – devět z deseti dárců neprojde vstupními testy. Děti „ze zkumavky“ pak přijdou na desítky tisíc korun, takže si mimotělní oplodnění na klinice rozhodně nemůže dovolit každý. Pavel, Jiří, Mitch, Pája a Jirka se proto v této sérii vydávají na oplodňovací misi za záchranu lidstva. A to zdarma – a někdy dokonce i bez požadavku na zachování anonymity. Proč cítí potřebu šířit své geny? Dokument také pátrá po tom, jak si v Česku jednadvacátého století stojí okřídlená výzva ‚Milujte se a množte se‘ – v době, kdy porodnost klesá a věk prvorodiček se zvyšuje; v době, kdy jsme díky technologiím propojenější než kdy dřív, a přesto je paradoxně stále těžší najít toho pravého partnera či tu pravou partnerku pro založení rodiny.
„Dokumenty přinášejí jednu reálnou věc – lidskost. Konkrétní lidi a jejich příběhy, kterých se divák může alespoň na chvíli dotknout. Tváří v tvář symbolům svou lidskost ztrácíme. Já věřím, že i touto sérií přináším právě lidskost,“ uvádí k sérii její režisérka Eva Tomanová a dodává: „Do projektu jsem vstupovala s tím, že předem neznám odpovědi na otázky, které člověka k danému tématu napadají. Ty se vynořují až skrze konkrétní příběhy našich protagonistů.“