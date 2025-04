Černé tečky, cysty a hormonální akné. Pupínky nejsou jen kosmetický problém

Proč se akné vůbec objevuje? Co ho spouští? A proč se občas zdá, že ať děláme cokoliv, pořád se vrací? Není to jen o tom, co vidíme na povrchu pleti, ale o celkovém zdraví těla, hormonální rovnováze a v mnoha případech i o psychice. Akné je totiž nejen fyzickou záležitostí, ale i psychickou výzvou.

Když se akné nelepší ani po používání volně dostupných přípravků a začneme mít pocit, že už jsme vyzkoušeli úplně všechno, může být čas na silnější řešení. Retinoidy, antibiotika, nebo dokonce léčba isotretinoinem (Roaccutan) jsou extrémní, ale někdy nevyhnutelná volba pro ty, kteří se potýkají s těžkým, cystickým nebo jiným tvrdohlavým akné. Tyto léky mohou mít silný účinek, ale je třeba je užívat pod dohledem odborníka.

V grafice se podíváme na různé typy akné, proč vznikají, jak s nimi efektivně bojovat a kdy je čas vyhledat odborníka. A především, jak se s tím vším vyrovnat, aby akné neovládlo nejen naši pleť, ale ani náš život.