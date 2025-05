Jízda na červenou není tabu a otěhotnět se při ní dá. Co ještě nevíte o menstruaci?

#5 Synchronizace cyklů? Spíš moderní mýtus

„My už to máme spolu sladěné!“ říkáte si s kamarádkou? A realita? Studie ukazují, že takzvané „ladění cyklu“ je jen dílem náhody a lidské snahy najít vzorce tam, kde nejsou. Cyklus každé ženy je ovlivněn řadou faktorů – od stresu po životní styl – a představa, že se jen tak „naladíte“ s ostatními, je spíš hezká historka do dívčích debat. Pokud vám to ale dělá radost, klidně si ten pocit sladění nechte – věda vám ho sice nepotvrdí, ale ani nevezme.