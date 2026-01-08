Během spánku prochází náš mozek několika fázemi — od lehkého spánku přes hluboké regenerační stadium až po REM fázi, která je spojena se sněním a intenzivní mozkovou aktivitou.
Slintání ve spánku: známka kvalitního odpočinku, nebo signál těla, který není radno podcenit?
Probouzet se s mokrým polštářem může být jedna z těch věcí, o kterých se běžně rozhovory nevedou. Slintání ve spánku může působit trapně, ale ve skutečnosti jde o přirozený tělesný proces, který mnohdy vypovídá víc, než bychom čekali. Proč k nočnímu slinění vůbec dochází, co všechno o našem zdraví prozrazuje a kdy je dobré mu věnovat větší pozornost?
Právě tehdy se tělo opravuje, třídí vzpomínky a nabírá energii na další den. V REM spánku zároveň dochází ke snížení svalového napětí, a tím i k přirozenému oslabení polykacího reflexu. Sliny, které bychom za bdělého stavu bezděčně polkli, tak mohou během noci samovolně vytékat z úst. Ať už spíte převážně na boku, nebo jen občas neusnete na zádech, gravitace v tomto případě jednoduše dělá svou práci.
Slintání a čistý nos
Někdy slintáte jednoduše proto, že v noci dýcháte ústy místo přirozeného dýchání nosem. Důvodem bývá to, že máte nos jednoduše ucpaný – může to být alergie nebo rýma a tělo si hledá cestu, jak dýchat. Takže když spíte s pootevřenými ústy, sliny přirozeně vytékají. Zde pomůže správná nosní hygiena, použití nosního spreje s mořskou vodou nebo zvlhčovač vzduchu v ložnici.
Kdy zpozornět?
Občasné slintání je naprosto normální. Pokud se ale stane pravidlem, mohou za tím být i vážné zdravotní důvody.
Spánková apnoe
Spánková apnoe patří mezi poruchy spánku, při nichž se dýchání během noci opakovaně přerušuje – někdy až stokrát za noc. Organismus na tyto výpadky reaguje instinktivně: otevírá ústa, snaží se nadechnout a zároveň zvyšuje tvorbu slin. Kombinace dýchání ústy a uvolněných svalů pak vytváří ideální podmínky pro to, aby sliny snadno unikaly ven.
Typickým a často přehlíženým signálem spánkové apnoe bývá hlasité chrápání, ale zdaleka nejde o jediný příznak. Varovat mohou také ranní bolesti hlavy, pocit vyčerpání i po dlouhém spánku, přetrvávající sucho v ústech nebo bolest v krku po probuzení. Časté usínání během dne pak může být jasným znamením, že noční odpočinek není tak kvalitní, jak by se mohlo zdát. V takovém případě je potřeba vyhledat odborníka.
Refluxní choroba jícnu (GERD)
Kyselina ze žaludku vystupující během noci může podráždit nervy v krku a zvýšit tvorbu slin. Pokud vedle slintání cítíte pálení žáhy, může být načase upravit jídelníček, méně těžkých jídel před spaním a žádné pikantní omáčky večer. Určitě je na místě konzultace s lékařem.
Neurologické příčiny
V některých případech je nadměrné slinění spojeno s neurologickými změnami v nervovém systému nebo poruchami polykání — zvlášť u starších lidí. I v této situaci je fajn mít svého lékaře v záloze.
Když je slintání známka kvalitního spánku
Možná vás to překvapí, ale mokrý polštář může signalizovat kvalitní, hluboký spánek. Je to takový ten opravdu tvrdý spánek, kdy cítíte, jak skvěle odpočíváte. Pokud se vaše tělo dostane do fáze REM bez přerušení, svaly se uvolní, mozek pracuje v plném tempu a tělo se oddává dokonalé regeneraci.
Slintejte s grácií
Všechno má své řešení, jsou tedy i způsoby, jak eliminovat nežádoucí noční slinění. Pomoci může například spaní na zádech s mírně napolohovaným polštářem – to napomáhá gravitaci neodvádět sliny z úst ven. S nočním slintáním pomůže i správná strava, a to zejména ve večerních hodinách. Vyhněte se těžkým jídlům, smaženému a alkoholu, a to alespoň 2–3 hodiny před spaním – tělo bude mít klid na regeneraci místo nadměrné tvorby slin. Sáhnout můžete i po bylinkách. I když heřmánek nebo meduňka nemají vědecky potvrzený vliv přímo na slintání, pomáhají zlepšit spánkovou hygienu a propojit tělo se zdravým rytmem spánku – což je samo o sobě velká věc.