U každodenní lékařské péče o dítě, jako jsou preventivní prohlídky, ošetření běžných nemocí či úrazů nebo návštěvy u zubaře, stačí souhlas rodiče, který dítě k lékaři doprovází. U běžných zákroků se předpokládá, že rodiče jsou v léčbě zajedno a lékař může zákrok provést bez zjišťování názoru druhého rodiče. Pokud se ale jeden z rodičů proti zákroku výslovně postaví, situace se může změnit a rozhodnutí pak náleží soudu. Typickým příkladem z praxe je neshoda při nasazení rovnátek dítěti.
Významné zákroky – dohoda obou rodičů
U významných zákroků, které výrazně zasahují do těla či života dítěte, nejsou nezbytnou součástí běžné péče a mohou mít trvalé následky, je potřeba, aby se na nich oba rodiče dohodli. Jedná se například o operace, invazivní zákroky, ale i estetické plastické operace, tetování nebo piercing. Do této kategorie může v některých případech spadat také zahájení dlouhodobé psychoterapie nebo psychiatrické léčby.
Co když se rodiče na významném zákroku nedohodnou?
Nesouhlas rodiče musí lékař respektovat a u neakutního zákroku nesmí v léčbě pokračovat, dokud se spor mezi rodiči nevyřeší. Zpravidla lékař zákrok odloží a doporučí rodičům, aby se pokusili nalézt shodu, případně aby se obrátili na soud. Soud může buď souhlas jednoho rodiče nahradit a zákrok povolit, nebo naopak rozhodnout, že souhlas rodiče nahrazen nebude, a tudíž se zákrok nepovoluje. Soud přitom rozhodne vždy tak, aby to bylo v nejlepším zájmu dítěte.
Role dítěte v rozhodování
Pokud jde o zákrok bez trvalých či vážných následků, dítě může přiměřeně ke své vyspělosti samo udělit k tomuto zákroku souhlas. S přibývajícím věkem se názor dítěte stává důležitějším. U dětí starších 14 let nelze provést zákrok proti jejich vůli, i kdyby s ním rodiče souhlasili. V takovém případě se rodiče mohou obrátit na soud, který může nahradit souhlas dítěte se zákrokem, je-li to v jeho nejlepším zájmu. V praxi může nastat i opačný případ, kdy si dítě zákrok přeje, ale rodiče s ním nesouhlasí – o zákroku pak opět musí rozhodnout soud, a to na návrh samotného dítěte nebo jeho osoby blízké.
Neodkladná péče
V případech, kdy je ohrožen život nebo zdraví dítěte (např. při silném krvácení, akutní operaci, vážném úrazu), může lékař dítěti poskytnout nezbytnou péči i bez předchozího souhlasu. Lékař má povinnost rodiče o takovém zákroku vždy dodatečně informovat.
Očkování
Časté konflikty mezi rodiči se týkají povinného i nepovinného očkování. Obvykle lékař dítě naočkuje na základě souhlasu rodiče, který dítě doprovází. Pokud ale jeden z rodičů předem projeví nesouhlas, lékař by měl očkování odložit a vyčkat na rozhodnutí soudu. Soudy při rozhodování zvažují obecný prospěch očkování pro zdraví dítěte, jeho zdravotní stav či případné rizikové faktory. U povinných očkování soudy často na vakcinaci trvají. U nepovinných očkování, které zákon výslovně neukládá, je rozhodování složitější a soudy vždy každý případ posuzují individuálně.
Předběžné opatření při ohrožení života a zdraví dítěte
Když je život či zdraví dítěte bezprostředně ohrožen a rodiče odmítají dát souhlas s nutným zákrokem, může soud předběžným opatřením svěřit dítě do péče zdravotnického zařízení k provedení potřebné léčby. Návrh na vydání předběžného opatření může podat například nemocnice či lékař ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jedná se však jen o dočasný nástroj, určený pro akutní stavy, který má pomoci překlenout situace do doby, než proběhne samotné soudní řízení. Pro více informací, kam se obrátit, nebo co dělat v tíživých životních situacích rodiče samoživitele využijte rozcestník pomoci Fandi mámám.
