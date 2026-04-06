Hlavním důvodem, proč bychom měli nové oblečení před prvním nošením vyprat, není jen prach z regálů a pocit, že na něj kdekdo sahal, ale především zbytkové chemikálie z výroby. Textilní průmysl využívá tisíce látek k tomu, aby oblečení vypadalo v obchodě lákavě, nemačkalo se a přežilo dlouhou cestu přes oceán bez úhony. Jedním z nejproblematičtějších viníků je formaldehyd. Tato látka se v textilu používá ve formě pryskyřic k zajištění nemačkavosti, fixaci barev, bělení nebo jako ochrana proti plísním během přepravy v kontejnerech. Formaldehyd je známé dráždidlo a u citlivějších jedinců může vyvolat bouřlivou reakci. Kromě formaldehydu se v látkách, zejména těch syntetických, jako je polyester, akryl či polyamid, nacházejí také disperzní barviva. Tato barviva se s kůží „nepřátelí“ a často jsou příčinou alergických projevů. Výrobci ale také využívají různá lepidla a aditiva pro zpevnění materiálu a dosažení onoho „perfektního vzhledu na ramínku“, který nás v obchodě tak láká.
Prát, či neprat nové oblečení? Hazard se zdravím, který vás může stát víc než jen svědění
Každý ten pocit známe – držíme v rukou ten dokonalý nový kousek a srdce nám říká, abychom si ho okamžitě oblékli a vyrazili v něm ven. Ovšem naše racionální část radí, abychom jej nejdříve vyprali. Ačkoli se může zdát, že nové rovná se čisté, odborníci na textil a dermatologii mají jasno. Nošení nevypraného oblečení je riskantní zvyk, který může vést k dlouhodobým zdravotním potížím.
Textilní kontaktní dermatitida: Když oblečení bolí
Pokud si nové oblečení obléknete bez vyprání, vystavujete se riziku vzniku tzv. textilní kontaktní dermatitidy. Nejedná se o reakci na samotný materiál (např. bavlnu či vlnu), ale právě o odpověď těla na chemické úpravy. Podráždění se nejčastěji objevuje v místech, kde dochází k největšímu tření a kde se člověk potí – v podpaží, v pase, na krku nebo v podkolenních jamkách. Projevy mohou být různé: od mírného svědění a zarudnutí až po nepříjemné štípání či kopřivku. Jak uvádí Nomi Dale Kleinmanová z Fashion Institute of Technology, pokud nejste náchylní k ekzémům, můžete být v pořádku, ale pro osoby s citlivou pokožkou je nevyprané oblečení doslova spouštěčem vyrážek.
Prach, bakterie i viry
Dalším pádným argumentem pro pračku je hygiena. Než se kousek oblečení dostane k vám domů, projde doslova desítkami rukou v několika zemích. Frances Kozenová z Cornell University upozorňuje, že textilie se během produkce, balení a distribuce setkávají s obrovským množstvím nečistot. Pokud nakupujete v kamenném obchodě, připočtěte k tomu fakt, že oblečení si před vámi mohlo vyzkoušet nespočet jiných lidí. Studie potvrzují, že bakterie, plísně a viry dokážou na tkaninách přežít dny i týdny. V kabinkách se na oblečení přenáší pot a kožní mikroflóra cizích osob, což je pro mnohé dostatečně odpudivá představa na to, aby novou věc okamžitě hodili do bubnu pračky. Navíc se v textilu usazuje prach ze skladů a dopravy, což je problém zejména ve velkých průmyslových městech.
Kdy můžete udělat výjimku?
Odborníci připouštějí, že existují kategorie oblečení, u kterých není předchozí praní tak kritické. Frances Kozenová je benevolentnější u svrchních vrstev oblečení, jako jsou bundy nebo kabáty, které nepřicházejí do přímého kontaktu s kůží. Stejně tak se obvykle neperou svetry, pod kterými se nosí košile nebo tričko. Zcela specifickou kategorií jsou pak věci s označením „Dry Clean Only“ (pouze chemické čištění). Tyto kousky byste do domácí pračky rozhodně dávat neměli, protože byste je mohli nenávratně zničit. V takovém případě je prvním krokem důkladné prohlédnutí štítku s pokyny pro údržbu.