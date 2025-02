Šest neděl, o kterých se nemluví. Ženy v unikátním projektu ukazují realitu mateřství

Tereza: První rok si pamatuju, že jsem musela vždycky nosit nějaké praktické oblečení, které není úplně trendy, ale je to prostě praktické. Dneska už se na to fakt myslí, vyrábí se trička se zipy. Nesnesla jsem stažení v oblečení. Byla jsem mnohem citlivější na to, jak mě něco tiskne, chtěla jsem mít pohodlí, protože to tělo bylo takové citlivější, potřebovalo trochu víc volnosti, ne se svazovat.

Ale na druhou stranu jsem si začala užívat tu změnu. Bylo to pro mě posilující, že jsem se cítila lépe ve svém těle než předtím. Dodalo mi to sebevědomí, že porod byl úspěšný, že jsem to zvládla, a přestala jsem hodnotit své tělo vizuálně. Byla jsem pyšná na to, co všechno moje tělo dokázalo. Pamatuju si, že byla fáze, kdy mi to bylo úplně jedno, jak vypadám, prostě jsem se cítila dobře, že jsem to zvládla.