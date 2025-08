Mateřské mléko i pro nekojící matky? Odborníci volají po lepším systému mléčných bank

„Velmi dobrý by byl i centrální registr přebytků mateřského mléka, kde by byla známa dostupnost darovaného mateřského mléka, včetně složení důležitých živin a doby použitelnosti. Následně by bylo možno distribuovat tuto životně důležitou tekutinu, která zachraňuje životy nedonošeným dětem. Podobným způsobem funguje v současné době BMM v Českých Budějovicích. Celému systému by i prospělo vytvoření Asociace bank mateřského mléka, která by zastupovala zájmy již existujících, ale i budoucích bank,“ dodává MUDr. Jiří Dušek, MHA.