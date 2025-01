„Stačí pít vývary a pivo podporuje laktaci,“ říká Agáta Hanychová o kojení

„Já myslela vodu,“ kontrovala Koktová, která přiznala, že s kojením nemá ani jako trojnásobná matka žádnou zkušenost. „Vývar jsou živiny, je to teplý, po tom se vám to mlíko spustí a nemusíš k tomu jíst rohlík. Z rohlíku není mlíko. Takže úplně stačí melta, je to zdravý, žitný,“ poučovala Hanychová svou kamarádku, jež oponovala, že stále zmiňuje pouze tekuté věci. „Mlíko teče, je tekutý, myslíš, že z tý kozy padaj snickersky?“ opáčila Agáta a na svou obranu dodala, že její potomci podvýživou rozhodně netrpěli. „Moje děti jsem úplně vykrmila tím mlíkem, byly hrozně tlustý. U Rózy jsem o to mlíko přišla, proto je tak hubená, ale Kryšpín byl fakt jak buřt,“ uzavřela téma. A snad aby předešla vlně kritiky, na závěr dodala, aby její sledující nezapomínali na jídlo a jejími radami se neřídili.