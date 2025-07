„Každý den bez bolesti je dar,“ říká Ivona poté, co porazila agresivní lymfom

Přijmout diagnózu, ale nepodlehnout jí

Zpráva přišla v nečekaný okamžik. „Z nemocnice mi volali zrovna, když jsem se synovcem a neteří trávila čas v zámeckém parku. Sluníčko, ptáci zpívají… a najednou telefon, že mám rakovinu. Nebyl čas hroutit se, tak jsem to nějak v klidu přijala.“ Ivona už měla za sebou zážitek blízký smrti – anafylaktický šok, kdy si uvědomila, že život může skončit kdykoliv. „Takže když přišla tahle diagnóza, řekla jsem si: dobře, tak teď se s tím popereme. Co můžu ovlivnit já a co nechám na lékařích?“ I díky tomuto postoji zůstala během celé léčby překvapivě klidná.

