Každá je chce, dokud je nemá. Velká prsa nejsou jen výhodou. Co neví ty, které po nich touží?

Větší poprsí se na první pohled může zdát jako výhoda, hlavně z hlediska atraktivity. Odvrácená strana, o které se ale tolik nemluví, už tak hezká není. S rostoucí velikostí prsou se totiž zvyšuje riziko problémů se svaly a s páteří. Zatímco bolest zad trápí pouze pět procent žen s košíčky velikosti B, u majitelek DD/E a větších je to podle studie až téměř 17 z 20 žen.
„Bolavá záda, a to ve všech oddílech páteře, jsou u žen s velkým poprsím častým problémem. Nejvíce bývá postižena krční a hrudní páteř, na které je při stoji, vsedě i při chůzi vyvíjen nepřetržitý tah. Tím se tyto svaly jednoduše přetěžují, což způsobuje samotnou bolest,“ vysvětluje fyzioterapeutka Iva Bílková. „Pokud se tyto signály přehlíží, mohou být dále ovlivněny i nižší oddíly páteře a celkové nastavení držení těla. Navíc nepřetržitým přetěžováním svalů krční páteře mohou vznikat i bolesti hlavy či ramen.“
Svaly zad, krku, ramen i lopatek, které jsou přetěžované, je potřeba pravidelně protahovat, zatímco ty oslabené je důležité posilovat. Stejnou pozornost zasluhuje i střed těla – tzv. core – a cviky, které aktivují hluboký stabilizační systém. Když je core dostatečně zpevněný, zlepšuje celkové držení těla nejen v klidu, ale i při pohybu.
„Ženy s většími prsy se obvykle potýkají se špatným držením hrudníku a potřebují pracovat s krční páteří – posilovat zkrácené svaly na přední straně krční a bederní páteře a zrelaxovat, protahovat ty na zadní straně šíje a beder,“ dodává Bílková. Pomoci mohou jednoduché pomůcky jako overball nebo cvičební guma. „Na internetu je mnoho návodných videí, ale nemáte-li jistotu, zda jednotlivé cviky cvičíte správně, je vhodné poradit se s odborníkem.“
Kvůli většímu poprsí se mnoho žen sportu a cvičení radši úplně vyhýbá. Důvodem je pocit nepohodlí, ale i bolest. Určit však moment, kdy už je velké poprsí spíš překážkou, je hodně individuální. „Záleží nejen na velikosti košíčku, ale i na typu sportu, postavě, pevnosti a tvaru prsou,“ vyjmenovává faktory primář MUDr. Petr Pachman a dodává: „U některých žen mohou překážet prsa velikosti D, u jiných E a více. Důležitou roli hraje také míra prověšení a celkové těžiště prsou.“
Správná podprsenka je klíč. Jak ji vybrat?
Podle jedné anglické studie uvádí 15–20 procent dospělých žen, že jim velikost prsou komplikuje fyzickou aktivitu. U dívek v období puberty je tento problém ještě výraznější – postihuje téměř polovinu, konkrétně 46 procent z nich. Mnohé z účastnic průzkumu jako hlavní důvod nesportování uváděly bolest nebo pocit diskomfortu. „U žen s velkým poprsím jsou vždy problematičtější sporty s větší mírou poskoků či sporty kontaktní,“ dodává k tomu Iva Bílková. Řešení vidí ve vhodně zvoleném spodním prádle. „V dnešní době ale existují velmi kvalitní sportovní podprsenky, které prsa dokážou stáhnout k hrudníku a při doskocích, běhu nebo nárazu znemožnit prsům pohyb, tedy tah a váhu na šíjové a hrudní svaly a měkké tkáně prsou. Není proto důvod se pohybu vzdávat.“
A jaké sporty se obecně doporučují pro ženy s tímto problémem? Svižná chůze nezatíží vaši páteř ani rodinný rozpočet, ideální jsou ale i jóga, pilates a společenský tanec, dále vodní sporty jako plavání nebo aqua aerobik, kdy vztlaková síla vody zmenšuje váhu a redukuje pohyb prsou.
„Nezatracujte ale ani obávaný běh,“ dodává Bílková. „Ženy s velkým poprsím určitě běhat mohou, důležitý je však právě výběr podprsenky, která poskytuje při cvičení potřebný komfort, snižuje namáhání citlivé vazivové tkáně prsou a zamezuje vzniku strií či povislých ňader.„ Až 80 procent žen nosí ale nevhodnou podprsenku, která sportování spíš zhoršuje. „Na sportovní aktivity je vhodná stahovací podprsenka nekompresního typu, která na rozdíl od kompresních neomezuje v pohybu. Měla by mít pevné švy, široká ramínka, silnější zapínání nebo přetažení přes hlavu,“ popisuje Bílková ideál. „Správnou velikost poznáte tak, že si pod ramínka a spodní lem dáte dva prsty a podprsenka by neměla škrtit. Neměla by bránit v dýchání, ale přitom by měla maximálně eliminovat pohyb prsou a zajišťovat jim potřebnou podporu. Při výběru podprsenky se nebojte několikrát poskočit či uklonit, abyste věděly, jak se v ní budete cítit během pohybu.“
Pokud ani kvalitní podprsenka nepomáhá a bolesti zad, hlavy či šíje vás omezují v každodenním životě, může být řešením chirurgické zmenšení prsou – zákrok, kterým prošla například herečka Aneta Krejčíková. Podle primáře Pachmana je u mladších žen hlavním motivem sport a aktivní životní styl, u žen ve středním a vyšším věku pak převažují zdravotní důvody. „Nadměrná váha prsou zatěžuje krční páteř, způsobuje bolesti zad, problémy s výběrem podprsenky i celkový diskomfort v běžném životě,“ uzavírá Pachman.
