Dva roky po plastické operaci poprsí se herečka Aneta Krejčíková objevila v kampani české značky spodního prádla a s elegancí ukázala své ženské křivky. Na sociálních sítích se pochlubila výsledkem focení i svými pocity z celého projektu. „Není pro mně úplně jednoduché fotky ve spodním prádle posílat do světa, stejně jako je fotit. Ačkoliv působím, že si to užívám a že jsem sebevědomá a spokojená žena, tak jsem (jenom) ŽENA. Nepíšu to sem proto, abyste mi začali psát, jak jsem hezká a že oukej a hratelný. Netřeba, opravdu,“ uvedla ve svém příspěvku na Instagramu.
Herečka přiznala, že chce ukázat, co všechno může být skryto za dokonalými reklamními snímky. „Píšu to sem, abych posvítila na to, co se za reklamní kampaní a nejen touto a v mém případě, může skrývat. Ze všeho se člověk nejlíp vylže pravdou. Děkuju, že jste odvážní a vybrali jste si buchtu jako jsem já. Buchtu, která se cejtí hezky ve svým těle čtrnáct dní v měsíci a to ještě ne vždycky. Buchtu, která nemá tělo modelky. Buchtu, která je hlavně máma a díky své práci umí předstírat, že je modelka a to i přes velké sebezapření. Vyrostla jsem v 90. letech a milovala odmala lifestylové časáky s dobrými fotkami,“ napsala otevřeně.
Na svém Instagramu se vrátila i ke vzorům z dětství. „Nádherná černobílá fotka ve velkém formátu. Karolína Kurková, Eva Herzigová – ženy vysoké, dlouhé nohy, hodně štíhlé. Nádherné. Ale dvanáctiletému děvčeti to vštípí do hlavy, že to, co jí bylo dáno, není dostatečné a rozhodně ne krásné,“ zavzpomínala s odkazem na Cindy Crawford, kterou měla její rodina vyvěšenou v koupelně.
Zároveň upozornila na nedostatečné vzdělávání v oblasti tělesného zdraví. „Pak je tu nedostatečné vzdělání ohledně toho, jak tělo funguje. Absolutně nechápu, že je tělesná výchova stále podřadným předmětem. Měl by to být jeden z hlavních předmětů a být rozvinut, jít do větších hloubek a kontextů i co se teorie týká – například jak funguje cukr v těle a jaký má zdravý pohyb na naše tělo vliv. Zásadní! Jde o naše zdraví a to je, ač je to omleté klišé, nejdůležitější,“ dodala s tím, že si dnes nejvíc váží zdravého těla.
Krejčíková, známá mimo jiné ze seriálu Volha, podstoupila před dvěma lety modelaci prsou v hodnotě přibližně 65 tisíc korun. „Velikost mých prsou se nijak zásadně nezměnila, jen jsou výš. Měla jsem po zákroku měsíc volno v divadle a pauzu od natáčení tři týdny. Ale točit bez fyzické zátěže jsem klidně mohla už po týdnu. O citlivost v prsou jsem také nepřišla. Ani žádná další žena z těch, které znám a které podstoupily stejnou operaci. Vše v normálu,“ vysvětlila herečka.
