Budíte se každou noc ve stejnou dobu? Věda vysvětluje, co se s tělem děje a kdy zpozornět

Pokud se budíte opakovaně, těžko znovu usínáte nebo vás ráno přepadá únava, může za tím stát stres, hormony i změny související s věkem.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Noční probouzení není vždy známkou špatného spánku – často jde o přirozenou součást spánkových cyklů. Pokud se ale budíte opakovaně, těžko znovu usínáte nebo vás ráno přepadá únava, může za tím stát stres, hormony i změny související s věkem. Odborníci vysvětlují, kdy je noční buzení normální, co ho nejčastěji spouští a jak znovu najít klidný spánek.

Reklama

Buzení uprostřed noci zná snad každý – někdy jen na chvíli, jindy se z něj stává návyk, který kazí kvalitu odpočinku a ovlivňuje celý den. Co se ale ve spánku děje a kdy je to „normální“, a kdy je potřeba řešit něco víc? Podívejme se na to krok za krokem.

Co se v noci děje: spánkové cykly a krátká probuzení

Spánek není jednotná, „hladká“ fáze – je tvořen řadou opakujících se cyklů, které se během noci střídají. Každý cyklus trvá zhruba 90 minut a sestává z lehčího i hlubšího spánku včetně fáze REM (Rapid Eye Movement), ve které sníme a mozek je nejvíce aktivní. Během těchto změn je pro nás snazší se probudit, zejména při lehčím spánku, který přichází přirozeně několikrát během noci. Tento typ krátkých probuzení je běžný a většinou si ho ráno ani nepamatujeme. Krátké probuzení jsou tedy normální součástí spánkového cyklu – pokud se po nich dokážete snadno vrátit zpět do spánku, není důvod k obavám.

Nejčastější spouštěče: hlava, prostředí a večerní návyky

Pokud se ale v noci probouzíte opakovaně, nejde většinou o jedinou příčinu, ale o souhru vnitřních i vnějších vlivů. Velkou roli hraje především psychická zátěž. Krátkodobý i dlouhodobý stres zvyšuje hladinu kortizolu, tedy stresového hormonu, který narušuje přirozený spánkový rytmus a zvyšuje pravděpodobnost nočního buzení. Tělo tak zůstává v pohotovosti i ve chvíli, kdy by mělo odpočívat. Neméně důležité je i prostředí, ve kterém spíte. Hluk z ulice, světlo z lamp, televize nebo mobilního telefonu, ale také příliš teplá či naopak chladná místnost mohou mozku vyslat signál, že je čas se probudit. Mozek je totiž i během spánku citlivý na změny okolí a reaguje na ně mnohem rychleji, než si uvědomujeme.

Nespavost u žen
Hluk z ulice, světlo z lamp, televize nebo mobilního telefonu, ale také příliš teplá či naopak chladná místnost mohou mozku vyslat signál, že je čas se probudit.
Foto: Shutterstock

Významný vliv mají také večerní návyky. Pozdní jídla, kofein nebo alkohol mohou narušit kvalitu spánku. Alkohol sice může usnadnit usínání, ale jakmile ho tělo začne odbourávat, dochází k častějšímu probouzení v druhé polovině noci a spánek je mělčí a méně osvěžující.

A nakonec je tu samotná mysl. Někdy je to právě „rozjetá hlava, která nedokáže vypnout. Úzkost, přemílání myšlenek nebo vnitřní napětí mohou způsobit, že se uprostřed noci probudíte a návrat ke spánku je obtížný. Mozek se znovu přepne do bdělého režimu a tělo už nedokáže najít klid, který by potřebovalo.

Role věku a těla: kdy je buzení „normální“

S postupem věku se kvalita spánku často mění. U starších dospělých je běžné, že přibývá lehkého spánku a přichází častější probouzení během noci – jedna studie uvádí, že starší lidé mívají kratší fázi hlubokého spánku a častěji se probouzejí i bez zjevného důvodu. 

Další fyziologické vlivy mohou být:

- Nocturie – potřeba častěji chodit na toaletu v noci.
- Hormonální změny – například během menopauzy nebo u žen v přechodu.
- Cirkadiánní rytmus – naše vnitřní „biologické hodiny řídí spánek a bdění a s věkem se mohou měnit. 

Takové probuzení občas nemusí znamenat problém – je to přirozené, pokud se po něm člověk bez větší námahy vrátí zpět ke spánku.

toaleta
Foto: iStockphoto

Kdy už jde o nespavost a jak se obvykle řeší

Kdy už nejde jen o „běžné“ noční probuzení, ale o problém, který stojí za řešení? Pokud se budíte často, spánek je přerušovaný a opakovaně se vám nedaří znovu usnout, může jít o nespavost (insomnii) – spánkovou poruchu, která se typicky projevuje potížemi s usínáním, častým probouzením během noci nebo příliš brzkým ranním vstáváním a následnou únavou přes den.

Je zároveň důležité myslet na to, že noční probouzení může mít i konkrétní spouštěče, které s insomnií souvisejí nebo ji zhoršují. Častým příkladem je spánková apnoe, tedy krátké pauzy v dýchání během spánku, které tělo „vytrhnou do bdělosti. S udržením spánku výrazně zamává i psychika – úzkost a deprese dokážou spánek narušovat jak večer, tak právě v druhé polovině noci, kdy se mozek snáz „rozjede do bdělého režimu. A v neposlední řadě je tu i tělo: chronická bolest nebo jiné zdravotní potíže často vedou k tomu, že spánek není souvislý a ztrácí hloubku.

Co s tím? Základním krokem bývá úprava tzv. spánkové hygieny – pravidelný režim, omezení kofeinu, alkoholu a těžkých jídel večer, a také redukce obrazovek před spaním, které mohou posouvat usínání a zhoršovat kvalitu spánku. Pokud se potíže opakují a trvají déle, velmi účinným přístupem bývá kognitivně behaviorální terapie pro insomnii (CBT-I), která pracuje s návyky i se stresem spojeným se spánkem. A kdykoliv je noční buzení doprovázené dalšími příznaky (dušnost, výrazné chrápání, bolest, silná úzkost, dlouhodobá denní únava), je na místě lékařská konzultace – někdy je potřeba vyloučit zdravotní příčinu a zvolit cílené řešení.

Modré světlo před spaním
Foto: Shutterstock

Tipy, jak se znovu vrátit ke spánku

Nevnímejte každé probuzení jako selhání spánku. Několikrát během noci se naše tělo přirozeně přepíná mezi různými fázemi spánku.
Zkontrolujte své prostředí: udržujte ložnici tmavou, klidnou a chladnou.
Zavádějte večerní rutinu: čtení, jemné protahování, uklidňující hudba – to vše tělu pomůže „vypnout od dne.
Vyhněte se hodinám u postele: sledování času může zvyšovat úzkost a bránit usnutí.

Noční probouzení je běžné a často přirozené – je součástí našich spánkových cyklů a biologických rytmů. Když však buzení přichází často, je doprovázeno stresem, bolestí nebo ztrátou schopnosti znovu usnout, může jít o příznak nespavosti či jiného zdravotního problému. V takovém případě je užitečné podívat se na své spánkové návyky a případně vyhledat odbornou pomoc. Kvalitní spánek totiž nesouvisí jen s délkou hodin strávených v posteli – ale s hloubkou, kontinuitou a klidem, který z něj získáte.

