To, v jaké poloze nejčastěji usínáme a trávíme noc, může o našem vnitřním nastavení prozradit víc, než bychom čekali. Spánkové polohy totiž často nevznikají náhodou – tělo si během odpočinku přirozeně vybírá pozici, ve které se cítí bezpečně, uvolněně a „samo sebou“. Právě proto se odborníci na spánek i psychologové dlouhodobě zajímají o souvislost mezi polohou při spaní a osobnostními rysy.
Co o vás prozradí poloha, ve které spíte? Tělo mluví i ve chvíli, kdy odpočíváte
Způsob, jakým v noci usínáte, není jen otázkou pohodlí. Spánkové polohy často odrážejí to, jak se cítíte sami se sebou, jak reagujete na okolní svět i jaké máte vnitřní potřeby. I když nejde o přesnou vědu, pohled na to, v jaké pozici nejčastěji spíte, může být překvapivě výmluvný.
Způsob, jakým ležíme, může odrážet naši míru otevřenosti vůči světu, potřebu kontroly, citlivost nebo naopak touhu po blízkosti. Lidé, kteří se při spánku chrání schoulením do klubíčka, často hledají pocit jistoty a bezpečí. Ti, kteří spí roztaženě, mohou působit otevřeně, přátelsky a vstřícně k okolí. Jiné polohy zase naznačují potřebu řádu, pevného plánu nebo silnou samostatnost.
Je ale důležité brát tyto výklady s nadhledem. Spánková poloha není diagnóza ani neměnný „otisk“ osobnosti. Může se měnit s věkem, životními zkušenostmi, aktuálním stresem nebo třeba zdravotním stavem. Někdy vypovídá víc o tom, jak se cítíme právě teď, než o tom, jací jsme „navždy“.
Přesto je zajímavé si všimnout, že se k určitým polohám vracíme opakovaně. Mohou být tichým signálem našich potřeb – klidu, blízkosti, kontroly nebo svobody. Spánek je chvílí, kdy odkládáme společenské role a masky, a právě tehdy se může naše tělo projevit nejupřímněji.
Poloha plodu
Schoulíte se v noci do klubíčka, kolena přitažená k tělu, jako miminko v břiše? Patříte do nejpočetnější skupiny – podle průzkumů takto usíná zhruba 41 % lidí. Pokud je to i váš případ, často to znamená, že pod „tvrdší slupkou“ se skrývá jemnost a citlivost. Navenek můžete působit sebejistě, ale uvnitř býváte spíš opatrní a snadno vás vyčerpá tlak okolního světa, i když si to nechcete úplně připustit.
Pozice „doskok“
Ležíte rovně, nohy natažené a ruce podél těla? Tahle poloha působí trochu strnule, ale lidé, kteří v ní nejčastěji spí, bývají přirození „společníci“ – umí mluvit s lidmi, rádi vedou rozhovory a často se inspirují úspěšnými osobnostmi. Zároveň ale mohou být až zbytečně důvěřiví a někdy naletí tam, kde by bylo lepší zůstat obezřetní.
Vítací poloha
Spíte na boku a ruce máte natažené před sebou, jako byste někoho vítali? Podle studií to bývá signál otevřené a přátelské povahy – umíte působit mile a pohostinně. Současně však můžete mít v sobě i špetku nedůvěry nebo cynismu, než si někoho pustíte blíž. Jste spíš pohodáři, ale jakmile se pro něco rozhodnete, umíte být překvapivě vytrvalí a jen tak něco vás od cíle neodkloní.
Poloha vojáka
Někteří lidé spí „v pozoru“ – na zádech, s rukama těsně u těla, jako by stáli v řadě. Tahle poloha často naznačuje silnou potřebu kontroly a řádu: tito spáči mívají věci rádi naplánované, kladou vysoké nároky sami na sebe i na okolí a občas mají pocit, že jejich život neodpovídá představám. Není výjimkou, že se s touto pozicí pojí i chrápání.
Poloha hvězdice
Ležíte na zádech, ruce i nohy víc „doširoka“, jako hvězda? Není to úplně běžné, ale lidé, kteří takto spí, často dávají velkou váhu vztahům, přátelství a pomoci druhým. Mívají v sobě hodně empatie, jsou vřelí a mají tendenci být tu pro ostatní – jako by byli pořád připravení někoho obejmout nebo vyslechnout.
Spaní na břiše
Usínáte nejraději na břiše? Tahle spánková pozice se často spojuje se společenskou, hravou povahou – lidé, kteří ji preferují, bývají energičtí a když jde do tuhého, umí se neuvěřitelně „kousnout“ a zabrat. Potřebují pocit svobody, mohou mít sklon k vnitřnímu neklidu a i když je láká risk, bývají citliví na kritiku a neradi, když jim někdo šlape na kuří oka.