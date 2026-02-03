Téma vztahu mezi chutěmi a osobnostními rysy samozřejmě zaujalo vědce. Rakouští psychologové z University of Innsbruck se ve své studii zaměřili na preference hořkých chutí, mezi něž patří právě černá káva, a porovnávali je s vybranými osobnostními charakteristikami. Jejich výzkum naznačil souvislost mezi oblibou hořké chuti a vyšším skóre některých tzv. temných rysů osobnosti, jako je cynismus či zvýšená míra dominance.
Pijete černou kávu bez cukru? Podle vědců to o vás vypovídá víc, než tušíte
Objednat si černou kávu bez cukru a mléka je zcela běžná věc. Podle některých psychologických výzkumů však může tato volba odrážet i určité osobnostní rysy. Způsob, jakým pijeme kávu, totiž velmi často souvisí s tím, jací doopravdy jsme.
Káva bez příkras
Lidé, kteří dávají přednost černé kávě bez cukru a mléka, bývají ale častěji také přímočaří, racionální a nekompromisní. Nevyhledávají zbytečné okrasy, preferují jednoduchost a autenticitu – ať už v chuti, či v životě. Černá káva pro ně nepředstavuje nedostatek, ale zcela vědomou volbu: méně sladkého komfortu, více reality.
Milovníci hořké chuti jsou odolnější
Zároveň je však nutné dodat, že samotní odborníci před zjednodušenými závěry a rychlými soudy varují. Výsledky vycházejí z dotazníkových šetření a ukazují pouze statistickou souvislost, nikoli pravidlo. Jinými slovy: neznamená to, že by každý, kdo pije černou kávu, byl automaticky cynikem nebo měl dokonce problematické osobnostní rysy. Spíše se ukazuje, že lidé s vyšší tolerancí k hořkým chutím mohou být odolnější vůči nepohodlí a méně závislí na okamžitém potěšení. Což je pro život jistě velké plus.
Osobnost ovlivňuje chuť, nebo chuť osobnost?
Další psychologické studie publikované v odborných databázích, například na PubMed, se přiklánějí k opatrnějšímu výkladu. Podle nich je pravděpodobnější, že osobnostní rysy ovlivňují naše spotřebitelské preference, nikoli naopak. Rysy jako svědomitost, otevřenost novým zkušenostem či introverze se mohou promítat do toho, zda dáváte přednost silné černé kávě, nebo cappuccinu plného nadýchané mléčné pěny. Nelze opomenout ani vliv kultury a zvyklostí. V některých zemích je černá káva zkrátka standardem, přes který nejede vlak, stejně tak jako jinde „kýbl“ kávy s mlékem a sladkým sirupem. Chuťové preference se navíc v průběhu života mění, stejně jako člověk sám.