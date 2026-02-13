Tento kuchyňský trik vyžene mravence z vašeho domu jednou provždy: Stačí trocha koření, které běžně najdete doma

Skořice nenabízí pouze příjemnou vůni, ale skrývá v sobě i silné biologické vlastnosti, které ji předurčují k využití jako přírodní prostředek na ochranu rostlin a hubení škůdců. Její cesta začíná u kůry stromů rodu Cinnamomum. Ta se z kmene buď ručně loupe, nebo v některých případech odpadává přirozeně sama. Během sušení se jednotlivé vrstvy kůry kladou na sebe, což vede k jejich typickému svinování do skořicových tyčinek. Pro zahradnické účely je však nejcennější mletá forma – jemný skořicový prášek, který tvoří základ ekologických postupů péče o rostliny. Tento přírodní produkt tak představuje šetrnou a udržitelnou alternativu, jak pečovat o pokojové i zahradní rostliny bez nutnosti používat agresivní chemické prostředky. A také vás vyjde značně levněji.
Skořice je v našich domácnostech známá především jako voňavé koření, které má své pevné místo v kuchyni, zejména v zimních měsících. Nejčastěji si ji spojujeme s vůní jablečných dezertů nebo vánočního cukroví. Málokdo však tuší, že tento jemný prášek z kůry skořicovníku může být také neocenitelným pomocníkem pro každého ekologicky smýšlejícího zahradníka.
Skořice nenabízí pouze příjemnou vůni, ale skrývá v sobě i silné biologické vlastnosti, které ji předurčují k využití jako přírodní prostředek na ochranu rostlin a hubení škůdců. Její cesta začíná u kůry stromů rodu Cinnamomum. Ta se z kmene buď ručně loupe, nebo v některých případech odpadává přirozeně sama. Během sušení se jednotlivé vrstvy kůry kladou na sebe, což vede k jejich typickému svinování do skořicových tyčinek. Pro zahradnické účely je však nejcennější mletá forma – jemný skořicový prášek, který tvoří základ ekologických postupů péče o rostliny. Tento přírodní produkt tak představuje šetrnou a udržitelnou alternativu, jak pečovat o pokojové i zahradní rostliny bez nutnosti používat agresivní chemické prostředky. A také vás vyjde značně levněji.
Skořice jako přírodní štít proti plísním a houbám
Jedním z největších benefitů skořice v zahradě je její schopnost přirozeně chránit rostliny před plísněmi a houbovými chorobami. Odborné studie potvrzují, že látky obsažené ve skořicovém prášku dokážou zpomalit růst houbových patogenů – především obávané plísně šedé, která patří mezi nejčastější důvody, proč zahrádkáři přicházejí o úrodu nebo okrasné rostliny. Skořici lze využít jak preventivně, tak i ve chvíli, kdy se plíseň už objeví. Rostliny můžete jemně poprášit skořicovým práškem, případně sáhnout po jednoduchém domácím postřiku.
Jak připravit skořicový postřik
Skořicový postřik je jednoduchý a přirozený způsob, jak podpořit zdraví rostlin a omezit výskyt plísní či škůdců. Jeho příprava je velmi snadná a zvládne ji každý během pár minut. Do nádoby nalijte 5 litrů teplé (nikoli vroucí) vody a přidejte 1 zarovnanou čajovou lžičku mleté skořice. Směs důkladně promíchejte a nechte několik hodin louhovat, ideálně přes noc, aby se účinné látky ze skořice dobře uvolnily do vody. Poté tekutinu přeceďte přes jemné sítko nebo plátno, aby v ní nezůstaly pevné částečky, které by mohly ucpat rozprašovač. Připravený roztok můžete použít jako postřik na listy nebo jako jemnou zálivku ke kořenům rostlin.
Ochrana těch nejmenších
Nejnáročnější období v životě rostlin přichází hned po vyklíčení. Mladé sazenice jsou velmi náchylné k tzv. padání klíčních rostlin, které způsobují půdní houby. Právě tady může skořice sehrát roli tichého, ale účinného ochránce. V tomto případě není nutné připravovat výluh – stačí velmi jemně a rovnoměrně posypat povrch substrátu mletou skořicí. Ta pomůže omezit šíření patogenů a zvýší šanci, že ze sazenic vyrostou silné a zdravé rostliny. Stejný trik funguje i při výskytu bílé plísně na povrchu zeminy v květináčích. Po lehkém posypání a následné zálivce začne skořice postupně uvolňovat své účinné látky.
Přirozený boj proti smutnicím a mravencům
Skořice si poradí nejen s plísněmi, ale i s nezvanými hmyzími návštěvníky. Typickým problémem v domácnostech a sklenících jsou smutnice – drobné mušky, jejichž larvy poškozují kořeny rostlin. Skořicový prášek nasypaný na povrch substrátu naruší jejich životní cyklus a zabrání dalšímu množení. Skořice je ale velmi účinná i v boji proti mravencům. Ačkoliv jsou v přírodě užiteční, na terase nebo u oken je většinou vítáme jen neradi. Intenzivní vůně skořice jim ale vadí natolik, že se jí raději vyhnou obloukem. Pro dosažení nejlepšího efektu nejprve odstraňte pachové stopy mravenců pomocí aromatického čisticího prostředku. Poté nasypte mletou skořici nebo použijte přibližně 10% skořicový olej a vytvořte souvislý pruh široký asi pět centimetrů v místech, kudy mravenci přicházejí. Aplikace přímo u vstupu do mraveniště může dokonce přimět celou kolonii ke stěhování.
Skořice jako pomocník při množení rostlin
Skořice si své místo najde i při řízkování. Stačí namočit řeznou plochu řízku do skořicového prášku. Ten pomáhá dezinfikovat ránu, urychluje její hojení a zároveň podporuje tvorbu kořenů. Pro hobby zahradníky představuje skořice šetrnou a dostupnou alternativu k syntetickým zakořeňovacím přípravkům – bez chemie a zbytečné zátěže pro životní prostředí. Avšak pozor, přestože jde o přírodní prostředek, skořice není vhodná úplně pro všechny rostliny. U některých druhů může mít opačný efekt a růst naopak zpomalovat. Tento jev byl zaznamenán například u rajčat nebo řeřichy. Pokud tyto plodiny pěstujete, používejte skořici s mírou a spíše preventivně.