Do pořadu vstupovala Barbora se svým životním partnerem Ivanem. Dohromady navážili 255 kilogramů a jejich společným koníčkem byla zejména záliba v nezdravém jídle a slazených nápojích. Do pořadu mladý pár přivedla kromě touhy po hezčím těle také touha po miminku.
Barbora z Extrémních proměn odhalila drsnou realitu po skončení pořadu: Nabraná kila a nekončící boj
Jedna z nejvýraznějších účastnic populárního hubnoucího pořadu Extrémní proměny na TV Nova dokázala během své roční transformace shodit úctyhodných 56 kilogramů a od základů změnit svůj život. Teď ale stojí před tvrdou realitou: váha se vrátila a Barbora Deméterová odhaluje, proč její tělo znovu přibralo – a jak těžce se s tím vyrovnává.
K založení rodiny ale nedošlo, protože Barbora a Ivan se v průběhu natáčení rozešli. Ani to je však neodradilo od vytčeného cíle – po roce dřiny a snažení byli oba k nepoznání. Bára si v rámci pořadu splnila i další sen – operaci prsou – a na finálním galavečeru z ní byla neuvěřitelná kočka. Teď, několik měsíců od odvysílání pořadu, je ale všechno jinak.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Hadí dieta slibuje zázraky. Opravdu funguje, nebo si jen koledujete o problém?
Rok, který vše změnil
Když se Barbora poprvé před trenérem Martinem Košťálem postavila poprvé na váhu, displej hlásil 126 kilogramů. Tento údaj odrážel nejen její tělesnou realitu, ale i psychickou tíhu, kterou každý den nesla. S Ivanem tvořili pár, který spojovala nejen láska, ale hlavně společné velmi nezdravé návyky – večery u televize s fast foodem, sladké nápoje a naprostá absence pohybu. Pod vedením empatického trenéra, odborného týmu a vlastní tvrdé práce se zvládla Bára dostat na vysněnou váhu. Stala se obrovskou inspirací pro mnoho žen, protože dokázala překonat lenost, strach a obavy a kompletně změnit svůj životní styl – začala dokonce běhat. Ale její transformace nebyla jen o číslech – s nabitým sebevědomím došlo také k rozpadu dlouholetého vztahu s Ivanem. I tak si ale zůstali a až do konce proměny byli jeden druhému oporou.
Krutá realita a boj s nemocí
Po skončení pořadu ale musí Bára čelit drsné realitě. Svěřila se, že ručička váhy opět přesáhla osmdesátku a jí tak čeká další boj se sebou samou. „Moje hlava je plná stresu, únava mě drtí a někdy mám pocit, že to nevydržím. Přibrala jsem! Kvůli stresu, špatnému spánku, nepravidelné stravě… Necvičila jsem a zároveň jsem málo jedla. Moje tělo zareagovalo, no a já teď každý den bojuji s tím, co vidím v zrcadle,“ svěřila se Bára zcela otevřeně se svou momentální situací a bez vytáček dodala: „Chci být upřímná. Bolí mě to,“ přiznává Bára, která teď se sebou svádí obrovský každodenní boj „Vyřadila jsem cigarety a znovu zařadila pravidelnou stravu. Věřím, že to znovu zvládnu. Obezita je nemoc – a ať si každý říká, co chce, vyléčit se z ní dá sakra zabrat.“ Taková upřímnost chce velkou odvahu a Báře se jí dostalo od věrných fanoušků, kteří její bitvu s kily vedou s ní. „Neodsuzujte mě, prosím. Každý pád je součástí cesty a já se nevzdám,“ dodává Bára.