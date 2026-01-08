Přeskočit na obsah
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Barbora z Extrémních proměn odhalila drsnou realitu po skončení pořadu: Nabraná kila a nekončící boj

Bára Demeterová
Bára DemeterováFoto: Profimedia
Bára Demeterová
Bára DemeterováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Jedna z nejvýraznějších účastnic populárního hubnoucího pořadu Extrémní proměny na TV Nova dokázala během své roční transformace shodit úctyhodných 56 kilogramů a od základů změnit svůj život. Teď ale stojí před tvrdou realitou: váha se vrátila a Barbora Deméterová odhaluje, proč její tělo znovu přibralo – a jak těžce se s tím vyrovnává.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Do pořadu vstupovala Barbora se svým životním partnerem Ivanem. Dohromady navážili 255 kilogramů a jejich společným koníčkem byla zejména záliba v nezdravém jídle a slazených nápojích. Do pořadu mladý pár přivedla kromě touhy po hezčím těle také touha po miminku.

Extrémní proměny. Bára a Ivan
Extrémní proměny. Bára a Ivan

Do Extrémních proměn šli s tím, že plánují rodinu. Po úspěšném zhubnutí se rozešli

Reality show

K založení rodiny ale nedošlo, protože Barbora a Ivan se v průběhu natáčení rozešli. Ani to je však neodradilo od vytčeného cíle – po roce dřiny a snažení byli oba k nepoznání. Bára si v rámci pořadu splnila i další sen – operaci prsou – a na finálním galavečeru z ní byla neuvěřitelná kočka. Teď, několik měsíců od odvysílání pořadu, je ale všechno jinak.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Hadí dieta slibuje zázraky. Opravdu funguje, nebo si jen koledujete o problém?

Bára se svěřila s aktuální situací kolem své váhy.
Reklama

Rok, který vše změnil

Když se Barbora poprvé před trenérem Martinem Košťálem postavila poprvé na váhu, displej hlásil 126 kilogramů. Tento údaj odrážel nejen její tělesnou realitu, ale i psychickou tíhu, kterou každý den nesla. S Ivanem tvořili pár, který spojovala nejen láska, ale hlavně společné velmi nezdravé návyky – ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠večery u televize s fast foodem, sladké nápoje a naprostá absence pohybu. Pod vedením empatického trenéra, odborného týmu a vlastní tvrdé práce se zvládla Bára dostat na vysněnou váhu. Stala se obrovskou inspirací pro mnoho žen, protože dokázala překonat lenost, strach a obavy a kompletně změnit svůj životní styl začala dokonce běhat. Ale její transformace nebyla jen o číslech – s nabitým sebevědomím došlo také k rozpadu dlouholetého vztahu s Ivanem. I tak si ale zůstali a až do konce proměny byli jeden druhému oporou.

Krutá realita a boj s nemocí

Po skončení pořadu ale musí Bára čelit drsné realitě. Svěřila se, že ručička váhy opět přesáhla osmdesátku a jí tak čeká další boj se sebou samou. „Moje hlava je plná stresu, únava mě drtí a někdy mám pocit, že to nevydržím. Přibrala jsem! Kvůli stresu, špatnému spánku, nepravidelné stravě Necvičila jsem a zároveň jsem málo jedla. Moje tělo zareagovalo, no a já teď každý den bojuji s tím, co vidím v zrcadle,“ svěřila se Bára zcela otevřeně se svou momentální situací a bez vytáček dodala: „Chci být upřímná. Bolí mě to,“ přiznává Bára, která teď se sebou svádí obrovský každodenní boj „Vyřadila jsem cigarety a znovu zařadila pravidelnou stravu. Věřím, že to znovu zvládnu. Obezita je nemoc – a ať si každý říká, co chce, vyléčit se z ní dá sakra zabrat.“ Taková upřímnost chce velkou odvahu a Báře se jí dostalo od věrných fanoušků, kteří její bitvu s kily vedou s ní. „Neodsuzujte mě, prosím. Každý pád je součástí cesty a já se nevzdám,“ dodává Bára.

Extrémní proměny: Bára a Ivan
Foto: TV Nova
Extrémní proměny. Bára a Ivan
Extrémní proměny. Bára a Ivan
Extrémní proměny. Bára a Ivan
Extrémní proměny. Bára a Ivan
Zobrazit
9 fotografií

VIDEO: Proměna účastnice Gábiny z pořadu Extrémní proměny

Video: TV Nova

Zdroje: tv.nova.cz, Instagram Barbory Demeterové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama