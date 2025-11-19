21. 11. Albert
Žena v pozadí legendy: Adriena Sobotová ustála tisícovku konkurentek, nemanželské dítě i deprese

Luděk Sobota s manželkou Adrienou
Luděk Sobota s manželkou Adrienou
Luděk Sobota s manželkou Adrienou
Luděk Sobota s manželkou AdrienouFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Na jevišti působil jako nesmělý nešika. Skutečný život Luďka Soboty byl ale vždy všechno, jen ne zakřiknutý a fádní. Patřil k nejžádanějším mužům českého showbyznysu a ženy na něj stály v řadě – včetně Dády Patrasové a Heleny Vondráčkové, kterou si dokonce chtěl brát. Všechny nakonec zastínila jediná – tehdy osmnáctiletá Adriena. Spolu brzy oslaví safírovou svatbu.

Ještě než se o sedmnáct let mladší Adriena objevila, žil Luděk Sobota styl života, který by ho k rodinné idylce jen těžko přivedl. Popularita mu otevřela dveře nejen k filmovým rolím, ale také k ženským srdcím. „Ženy se mi vždycky líbily. Někde psali, že jsem jich měl snad tisíc… Nevím. Nikdy jsem to nepočítal,“ svěřil se dokonce herec.

Vybrala si to nejdražší jídlo a pití

Na natáčení filmu Hodinářova svatební cesta korálovým mořem se jeho cesta zkřížila s mladinkou absolventkou filmové školy Adrienou Vlasákovou. „Luděk hrál hlavní roli a já po studiích dělala klapku. Tam jsme po sobě poprvé hodili okem,“ vzpomínala Adriena pro Blesk. Sobota později přiznal, že ho na Adrieně okamžitě zaujaly její blankytně modré oči. Na nic nečekal a pozval ji do Valdštejnské vinárny, která patřila k tehdejším špičkám. Adriena pozvání na rande přijala. „Vybrala si nejdražší jídlo a pití a bezelstně řekla: Kdybychom se už nepotkali, tak abych se aspoň dobře najedla a napila,“ vzpomínal později herec na úplné začátky společného vztahu.

Svatba na Karlštejně

Luděk měl za sebou jedno krátké a komplikované manželství s Janou, kterou si bral, když mu bylo pouhých osmnáct let, protože „musel. Po svatbě se narodil syn Pavel, později Robert. Luďkovi se ale nezdálo, že mu prvorozený Pavel není vůbec podobný. A tak jednou na Janu v opilosti uhodil, a ona přiznala, že Pavla skutečně počala s ženatým inženýrem a na Luďka ušila boudu, aby sama nezůstala v hanbě. Sobota to nesl velmi špatně, okamžitě se rozvedl a s Pavlem přerušil kontakt.

Tato zkušenost ho od sňatků odradila. Proto tentokrát nikam nespěchal. Zlom přišel, když vzal Adrienu na představení do Semaforu, kde seděl psycholog Miroslav Plzák. Ten po krátkém pohledu na dívku pronesl větu, která jejich životy změnila: „To bude dobrý, tu si vem.“ Stejnou radu mu dal i jeho tehdejší divadelní kolega Slávek Šimek. A tak po dvouleté známosti proběhla svatba – romanticky a velkolepě – na Karlštejně. V té době asi nikdo netušil, že se začíná psát historie jednoho z nejstálejších manželství české kulturní scény. Zadarmo to ale nebylo…

Sukničkář tělem i duší

„Adina měla důvod žárlit. Naštěstí mě to nakonec přešlo a ona to ustála,“ připustil Sobota pro Blesk. Herec sám nikdy netajil, že věrnost nepovažuje za lidskou přirozenost, a Adriena jeho postoj časem přijala. Neznamená to ale, že by ji nevěry nechávaly chladnou, jen láska k manželovi podle ní jednoduše vždy zvítězila. „Čím jsem byla s Luďkem déle, tím víc jsem si uvědomovala, že chvílemi má možná i pravdu. Je to někdy prostě přirozené,“ tvrdí s tím, že i ona měla od manžela dostatek volnosti. A i když se herec stáhl z veřejného života a dává přednost klidu, psaní a domovu, starý známý sukničkář v něm občas probleskne. „Když se dostane do společnosti, stále se umí ke krásným ženám přitulit,“ směje se Adriena — žena, která po boku legendy české komedie obstála tam, kde by většina dávno kapitulovala.

Luděk Sobota je celý život v obležení žen.
Luděk Sobota je celý život v obležení žen.

Z klapky profesionální manželkou

Když se potkali, byla Adriena mladá klapka u filmu  energická, ambiciózní a připravená se v branži prosadit. Jenže vztah s jedním z nejoblíbenějších českých komiků osudově změnil její priority. Svou kariéru v produkci i filmovém zákulisí postupně opustila, aby mohla být Luďkovi plnohodnotnou partnerkou, manažerkou, oporou i protiváhou. Stala se člověkem, který hlídal smlouvy, domlouval vystoupení, organizoval kalendář, doprovázel ho na zájezdech a staral se o to, aby vše klapalo, když Sobotu trápily úzkosti nebo zdravotní limity. Adriena však nikdy nebyla jen trpělivou manželkou. Vždy si zachovala vlastní svět — přátele, koníčky i životní optimismus. A přestože se vzdala vlastní filmové dráhy, nikdy nelitovala.

Zachránila mu zdraví i kariéru

V knize Facky místo pohádek Sobota popisuje, jak nezdravě žil, než do jeho života vstoupila Adriena. Nepravidelný režim, ponocování, zakouřené prostředí, stresy, pracovní maraton – to vše se podepsalo na jeho zdraví. Žil jsem hrozně nezdravě… Naštěstí jsem začal díky Adrieně včas brzdit,“ řekl pro týdeník Instinkt. Jeho organismus však dlouho protestoval. Během jednoho představení dokonce zkolaboval a skončil na koronární jednotce. Podobné stavy se opakovaly. Následovaly deprese, panické ataky a období, kdy byla Adriena tou jedinou, kdo držel rodinný i jeho profesní svět pohromadě. A pak přišel seriál Okresní přebor – role předsedy Orla, která se stala jedním z největších úspěchů jeho pozdější kariéry. „Teď slyšíme samou chválu, lidem se to líbí. Luďkovi to strašně psychicky pomohlo,“ popsala Adriena pro týdeník Instinkt.
Rodina a současnost: Klid, tvorba a cestování

Manželé mají syna Ladislava, který se rozhodl nejít uměleckou cestou. Vystudoval hotelovku a jeho život se točí kolem sportu. Dnes žijí Sobotovi mnohem klidněji než kdysi. Luděk je rád, když nikam nemusí, Adriena tvoří autorské šperky, pečuje o domácnost a zdravě vaří. 

Luděk Sobota s manželkou Adrienou.
Luděk Sobota s manželkou Adrienou.

Dnes, když Adriena stále srší energií a Luděk bojuje se zdravotními omezeními i vlastní melancholií, je to právě ona, kdo drží jejich domácnost i vztah pohromadě. „Moc si přeju, aby mi Luděk ještě dlouho vydržel, hlavně aby byl zdravý,“ říká otevřeně.

