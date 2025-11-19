Žena v pozadí legendy: Adriena Sobotová ustála tisícovku konkurentek, nemanželské dítě i deprese

Ještě než se o sedmnáct let mladší Adriena objevila, žil Luděk Sobota styl života, který by ho k rodinné idylce jen těžko přivedl. Popularita mu otevřela dveře nejen k filmovým rolím, ale také k ženským srdcím. „Ženy se mi vždycky líbily. Někde psali, že jsem jich měl snad tisíc… Nevím. Nikdy jsem to nepočítal,“ svěřil se dokonce herec.
