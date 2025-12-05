Přeskočit na obsah
5. 12.
Usmíváte se, omlouváte se, ale uvnitř trpíte. Skrytá stresová reakce ničí vztahy i zdraví, říká Houdek

Jasmína Houdek
Jasmína HoudekFoto: Jasmína Houdek
Jasmína Houdek
Jasmína HoudekFoto: Jasmína Houdek
Petra Holakovská

Vypadá to, že jste hodní a vstřícní – přitom sami sebe ničíte zevnitř. Pomalu, vytrvale a intenzivně. Existuje totiž čtvrtá stresová reakce, o které většina lidí ani netuší, že ji denně používá. Naučte se ji poznat dřív, než vám vezme sebevědomí, zdraví a klid ve vztazích.

Většina lidí zná stresové reakce těla: boj, útěk nebo zamrznutí. Existuje však ještě čtvrtá, méně známá strategie přežití – fawn neboli podvolení. „Když mozek cítí hrozbu a útok, útěk ani zamrznutí nezajistí bezpečí, zkusí hrozbu uklidnit,“ vysvětluje Jasmína Houdek, instruktorka kurzu moderní sebeobrany a dodává: „Navenek to vypadá jako slušnost: usmíváte se, omlouváte, souhlasíte, děkujete. Uvnitř jde o instinktivní snahu přežít.“

"Co si to ke mně dovolujete?" Návodná videa, jak se ochránit před obtěžováním

Životní styl

Proč si to děláme

Příklad? Když na vás v práci křičí vedoucí: při zamrznutí mlčíte a přemýšlíte, proč jste nic neřekli, při útěku odcházíte, při boji na něj křičíte zpět. Při podvolení však jen tiše přikývnete, omluvíte se a možná mu ještě zdvořile poděkujete za to, že jste dostali před kolegy pořádnou „sodu. „Je to automatická strategie, která chrání život i vztah,“ dodává Houdek. Ale jen do určitého okamžiku. Také si kladete otázku, proč se o podvolení nemluví? „Protože vypadá jako slušnost,“ vysvětluje Houdek. Když někdo křičí nebo odchází, vidíme, že se brání. Ale když se usmívá a vyhovuje, vypadá klidně. Společnost ho dokonce odměňuje – u žen to nazýváme empatií, u mužů diplomacií. Ve skutečnosti jde o naučený způsob, jak přežít tam, kde odpor býval nebezpečný.

Podvolení v běžném životě

Ve firemním prostředí lidé často kývou na úkoly, které nestihnou. Doma přebírají odpovědnost za pohodu celé rodiny. V partnerských vztazích se omlouvají, i když nic neprovedli. U násilných vztahů fawn často znamená, že oběť přebírá vinu za chování pachatele. Podvolení vypadá jako klid, ale uvnitř je dusno, strach a ztráta sebe sama. „Škodlivý vzorec začíná, když se bojíme říct ne, omlouváme chování, které nám ubližuje, nebo dáváme druhým víc než oni nám,“ upozorňuje Houdek. Dlouhodobé podvolování vede k úzkostem, depresím, vyhoření, poruchám spánku, oslabení imunity a psychosomatickým potížím. Často se přidávají i psychosomatické obtíže, jako jsou bolesti zad, migrény a žaludeční problémy. „Když potlačujete hněv a strach, tělo to časem odnese,“ připomíná známou pravdu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Biohacking jako lifehack pro ženy: Objevte klíč ke skutečné spokojenosti, plné síle a zdraví

Jak začít měnit vzorec?

Dobrá zpráva je, že cesta ven ze začarovaného kruhu podvolení existuje. Prvním krokem je uvědomění si toho, že se nás takové chování týká: „Aha, teď se snažím být milá, aby byl klid.“ Druhý krok je fyzický: narovnat se, uvolnit ramena, otevřít dlaně a zhluboka dýchat. Mozek se tím přepne z režimu přežití do rozhodování. Houdek doporučuje začít trénovat hranice v jednoduchých situacích – s lidmi, kteří mají zájem o vaše blaho. Ne u tyrana. Kolegyně po vás chce, ať za ni vezmete směnu, ale vy už jste vyčerpaní. Řeknete ne, dneska to fakt nedám. Kamarádka navrhne, že zajdete na víno, ale vy si chcete udělat pohodlí doma. Řeknete ne, dneska potřebuji klid. „Pocit viny je normální. Mozek dlouho fungoval tak, že odmítnutí je nebezpečí, takže výčitky jsou přirozené. Jenže když to uděláte desetkrát, zjistíte, že se nestalo nic hrozného,“ vysvětluje Jasmína Houdek. Mozek si zkrátka časem zvykne, že NE není hrozba a že svět se nezboří.

Praktické techniky posilující sebevědomí

Efektivní jsou také cvičení hlasu a postoje: nahlas říct „Nechci to.“ nebo „Takhle se mnou nemluv.“, stát pevně, držet oční kontakt, udělat krok stranou. Tyto jednoduché pohyby mění nervový systém i způsob, jak nás okolí vnímá. Podpora od blízkých je rovněž klíčová: nepřemlouvat, respektovat hranice a nabízet pomoc, místo aby vstřícnost zneužívali. „Bezpečný prostor je místo, kde se člověk může učit odporovat,“ vysvětluje Houdek.

Skutečný klid ve vztazích

„Ten klid, který se snažíme vytvořit podvolováním, není skutečný,“ upozorňuje instruktorka. Přestat fawnovat může znamenat konec některých vztahů, ale ty, které zůstanou, jsou opravdové. „Pojďme sebeobranu vnímat jako schopnost postavit se za sebe,“ dodává Houdek. „Bránit se neznamená ublížit, ale chránit své zdraví, hranice a sebeúctu.“

VIDEO: Sexuálnímu agresorovi je jedno, co máte na sobě. Do rozkroku nekopejte, říká Jasmína Houdek

Video: Daniela Písařovicová

Zdroj: Rozhovor s Jasmínou Houdek

