Z deníku kartářky: „Zkuste to na golfovém hřišti.“ Šílená rada, která změnila život

Lucie nakrčí čelo. „Jak to mám udělat? Už nevím, co zkusit.“ Zamíchám karty znovu, jen tak, aby mi dodaly inspiraci. Pak mě intuitivně, odněkud zeshora, napadne něco šíleného, ale živého. „Udělejte něco úplně mimo. Milujte se někde, kde by vás to nikdy nenapadlo. Třeba na golfovém hřišti, v noci, mezi zelenými fairwayemi. Je to místo, kde se budete bát, že vás někdo přistihne, a právě to vás vytrhne z myšlenek na otěhotnění. Nebudete ani jeden myslet na dítě, ale na to, aby vás nikdo nerušil. Ta spontánnost a vzrušení vás osvobodí.“