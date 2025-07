Z deníku kartářky: Jak mi tři tarotové karty pomohly najít tátovy ztracené klíče

Cítím její frustraci přes obrazovku. Představuju si, jak s tátou převrací dům vzhůru nohama, házejí polštáře a nadávají na to, jak je možné, že něco tak důležitého může jen tak zmizet. Zavřu oči a znovu se dotknu karet. Energie je pořád stejná – klidná, jistá. „Mami, uklidni se,“ píšu. „Karty jsou jasné. Klíče nejsou daleko. Možná jsou v něčem, co táta použil nedávno, ale teď na to nemyslí. Nechte to být, přestaňte hledat. Ono to přijde samo.“ Přidám smajlíka se sluníčkem, abych to trochu odlehčila. Pak si dopiju svůj bylinkový čaj s meduňkou a cítím, že vesmír má všechno pod kontrolou.