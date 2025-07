Z deníku kartářky: Ďábel, meče a básničky. Co skrývala Lenčina osudová láska?

Míchám své oblíbené tarotové karty, staré a už hodně ošoupané, ale plné kouzla. „Podíváme se, co nám vesmír poví,“ říkám s tajemným úsměvem, který si pěstuju pro takové chvíle. Rozkládám karty pomalu, aby to mělo tu správnou atmosféru. První karta je Ďábel. No to je pěkný začátek! V hlavě mi bleskne, že tohle nebude jen tak. „Lenko,“ začnu opatrně, „tahle karta varuje, že Láďa možná není tak upřímný, jak se tváří. Něco ho svazuje – možná staré návyky, možná něco, co neříká.“ Lenka se zamračí a povídá: „Ale on píše tak krásně! Třeba básničku o západu slunce a o tom, jak jsem jeho múza!“ Pousměju se. „Básničky jsou hezké, ale Ďábel naznačuje, že za tím může být háček.“