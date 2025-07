Sexuální zdraví v létě: Mužům hrozí erektilní dysfunkce, ženám vaginální suchost

Lidé na letní dovolené povolují zábrany. Ženy si užívají více sexuální svobody

Během letních měsíců lze u mužů i žen obecně pozorovat změněné sociální chování. Na dovolené v zahraničí tak mohou být lidé více nakloněni tomu navázat nezávazný milostný vztah. Na dovolené se totiž cítí méně zdrženliví, jsou ochotnější zkoušet nové věci a je větší pravděpodobnost, že se zapojí do rizikového sexuálního chování. Především mladí lidé se během cestování více věnují náhodnému sexu, střídají více nových milostných partnerů a příliš nedbají na ochranu před pohlavně přenosnými chorobami. Například podle studie odborníků z University of Ottawa si kondomy na cestu do zahraničí přibalilo jen 46 % mladých lidí, kteří plánovali, že během své dovolené budou mít sex.