Vše začalo v roce 1991, kdy tehdejší studentka Vysoké školy ekonomické v Praze, Šárka Směšná, napsala dopis muži, jehož dílo ji fascinovalo – Janu Saudkovi. Chtěla mu původně jen vyjádřit obdiv. „Tehdy jsem za ním přišla s přáním podat mu ruku a poděkovat. No a já přišla a už jsem zůstala,“ vzpomíná Sára na své začátky v blízkosti uznávaného fotografa.
Saudkovské peklo u soudu: Zlomený nos milenky a mrazivá svědectví dětí o hadici na mlácení
Rodina Saudkových nikdy nežila konvenčním způsobem života a příběhy, které tvořila, strčily do kapsy i tu nejdivočejší latinskoamerickou telenovelu, kde je vše dovoleno. To, co začalo jako osudové setkání geniálního fotografa a jeho mladé múzy, dnes vrcholí v soudních síních. Vzduchem létají facky, obvinění z brutálního násilí a šokující svědectví o dětství prožitém ve strachu z „výchovné“ hadice.
Od Šárky k Sáře
Netrvalo dlouho a z Šárky z Moravy se stala Pražanda Sára, Janova pravá ruka, manažerka firmy Saudek.com a především jeho nejznámější modelka. Deset let tvořili pár, který byl synonymem pro nespoutanou uměleckou vášeň. Zajímavostí je i to, že se po celou dobu vykali. Sára u Jana prošla nejlepší školou, naučila se ovládat klasickou černobílou fotografii a střední formát, což později využila ve vlastní tvorbě, kde se věnuje především aktům. Ačkoliv se nikdy nevzali, Sára si příjmení Saudková chytře ponechala jako výnosnou uměleckou značku.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Opustil rodinu kvůli jiné ženě: Těžké volby Marek Němec nelituje a na svůj „rodinný zbastlenec“ nedá dopustit
Vztahová rošáda: Syn nahradil otce
V roce 2001 však přišel šok, který Jan Saudek dodnes nerozdýchal. Sára se po deseti letech s Janem rozešla a navázala vztah s jeho synem, vystudovaným právníkem a chemikem, později podnikatelem Samuelem Saudkem. Svůj nečekaný krok Sára však popsala s pragmatickým klidem: „Co je netradičního na tom, že se s někým po 10 letech rozejdete a navážete nový vztah? Jiné frajerky mění své partnery častěji než pytlík do vysavače…“. Podle jejích slov jí instinkt zavelel vsadit na jednu kartu. Se Samuelem se usadili v pražských Hlubočepech, které Sára miluje pro jejich venkovský ráz. Postupně se jim narodily čtyři děti: Sára, Samuel, Jan a Oskar. Rodinná idyla se však brzy začala hroutit pod tíhou minulosti i nových konfliktů.
Válka o negativy a filmová msta
Jan Saudek svou bývalou partnerku a syna veřejně označil za „hamižné“ a obvinil je z podlého jednání. Hlavním bodem sváru se staly vzácné negativy, o které Jan údajně přišel během svých „nepříčetných chvil“. „Byl jsem v té době velmi zranitelný a neuvědomoval jsem si důsledky. Půl roku po tom, co jsem postavil náš společný dům, jsem zjistil, že je dům i s negativy napsaný na ni,“ tvrdil Jan Saudek s tím, že Sára využívala jeho opilosti k podpisu nevýhodných dokumentů. Sára tato obvinění vždy odmítala jako nesmyslná a tvrdila, že Jan se jí chce jen pomstít. Když v roce 2015 vstoupil do kin film Fotograf režisérky Ireny Pavláskové, inspirovaný Janovým životem, Sára zuřila. Postava ženy, která fotografa připraví o majetek, byla podle ní vytvořena s cílem ji zničit. „Na mě celý scénář dělá dojem, že ten film byl vytvořen s mimořádně silnou touhou se mi pomstít, takže byla vytvořena zlá Sára, která je ztělesněním veškerých špatností,“ komentovala tehdy snímek.
Třetí v domě: Na scénu přichází Petra Špicová
Zatímco se Sára a Samuel roky soudili s Janem, v jejich vlastním vztahu začalo přituhovat. Samuel Saudek si podle svědectví našel novou partnerku, o třicet let mladší blondýnku a rovněž fotografku Petru Špicovou. Ačkoliv ji Sára v médiích častovala titulem „milenka“, Špicová u soudu tvrdila něco jiného: „Nejsem žádná milenka! Se Samuelem Saudkem tvoříme regulérní pár už od roku 2021.“ Napětí mezi oběma ženami vygradovalo v dubnu 2024 na ulici v Hlubočepech. Sára měla Špicovou brutálně napadnout. „Napadla mě, zlomila mi nos, způsobila mi škrábance po celém těle,“ popsala útok Petra, která kvůli zraněním nemohla několik týdnů pracovat. Sára však u soudu vinu popírala a tvrdila, že incident se odehrál jinak.
Horor na soudní chodbě, mlácení dětí a výhrůžky smrtí
Zatím poslední soudní líčení přineslo scény jako z akčního filmu. Přímo na chodbě před jednací síní se Sára do své sokyně znovu pustila, a to před objektivy fotografů. Petra Sáře měla údajně ukázat zdvižený prostředníček, pro čemuž se Sára ohradila a do Petry strkala rukou. Situace byla tak vyhrocená, že ji musel krotit i státní zástupce. Během výpovědí pak vypluly na povrch děsivé detaily z domácnosti Saudkových. Sára vypověděla, že jí Samuel v minulosti vyhrožoval smrtí s pistolí v ruce. Atmosféra v domě byla podle všeho toxická a prosycená alkoholem, kterému Samuel údajně s velkou chutí holduje. Nejvíce šokující momenty však nastaly, když před soudem stanuly děti Samuela a Sáry. Jejich výpovědi vykreslily Samuela Saudka v nejtemnějších barvách. Popsaly ho jako těžkého pijana, který k jejich výchově používal brutální metody. „Na mlácení měl vyhrazenou hadici,“ zaznělo v soudní síni z úst jedné z dcer. Děti potvrdily, že Samuelův alkoholismus a agresivita byly v rodině na denním pořádku. Je ironií osudu, že Sára Saudková kdysi v rozhovorech hlásala: „Příliš přísná výchova ubíjí osobnost dětí, postrádá radost a unavuje rodiče“. Těmto vznešeným citátům však byla realita v domě v Hlubočepech zřejmě na hony vzdálená.
Konec jedné legendy?
Dnes Sára Saudková čelí obžalobě z ublížení na zdraví a výtržnictví, za což jí hrozí podmíněný trest. Samuel Saudek se zmítá v alkoholu a v nenávistném trojúhelníku mezi matkou svých dětí a mladou partnerkou. A sága Saudkových, plná erotiky, umění a slávy, tak končí v nedůstojném bahně pouličních rvaček a svědectví o domácím násilí. Jak kdysi řekla Sára: „Scénář k vašemu životu si píšete vy sami“. Těžko říct, zda je podle jejích představ. A co na to všechno říká Samuel? „Sám se cítím trošku oběť ženské rivality. To, co si provedly na té chodbě soudu, to je pro některé ženy bohužel úplně typické. Provokování, dělání naschválů a tak. Kdybych je pak neodstrkával, dopadlo by to pro obě špatně.“