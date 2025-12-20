Fotografka Sára Saudková, která čelí obžalobě v souvislosti s fyzickým napadením ženy označované jako domnělá milenka jejího manžela Samuela Saudka, už svůj pohled na věc veřejně prezentovala. Druhá strana ale dlouho mlčela. To se nyní změnilo. Petra Špicová se rozhodla prolomit ticho a jednoznačně odmítá nálepku „milenky“. „Nejsem milenka!“ zdůrazňuje.
„Nejsem žádná milenka!“ Špicová popsala vztah se Saudkem a vrací Saudkové úder obviněním
V případu, který otřásá českou kulturní scénou, promluvila po delší odmlce i žena, jež měla být podle Sáry Saudkové „milenkou“ jejího manžela. Petra Špicová to ale odmítá a tvrdí, že se Samuelem Saudkem tvoří regulérní pár už od roku 2021.
Obě ženy totiž podle všeho popisují stejný příběh velmi rozdílně – především pokud jde o charakter vztahu mezi Petrou Špicovou a Samuelem Saudkem. Zatímco Sára Saudková ji považuje za partnerovu nevěru, Petra se vidí v roli oficiální partnerky. S cílem uvést věci na pravou míru proto poskytla svou výpověď. „K paní Sáře jsem jako modelka docházela několik let. Věnuji se analogové fotografii a při jednom z focení jsem se zmínila, že si nemám kde vyvolat film. Ona mi tehdy sama nabídla, že si ho mohu vyvolat u nich ve firmě, za asistence Samuela,“ popsala začátky kontaktu Petra Špicová deníku Blesk.
Podle jejích slov mezi ní a synem slavného fotografa Jana Saudka postupně vznikl partnerský vztah. „Zajiskřilo to mezi námi. Od toho dne jsme spolu trávili každý den, když jsem byla ujištěna, že vztah mezi Samuelem a paní Saudkovou je už minulostí,“ uvedla. Zdůrazňuje přitom, že nešlo o utajený románek. Vztah prý oba otevřeně přiznávali a datují ho k 18. září 2021. „Došlo k seznámení s našimi rodinami a řešilo se i společné bydlení,“ doplnila.
Zpočátku se zdálo, že soužití všech zúčastněných proběhne bez konfliktů. „Ze začátku byly vztahy velmi vřelé. Postupně ale, bez zjevné příčiny, ochladly,“ popsala Petra atmosféru mezi ní a Sárou Saudkovou. Odmítá ale, že by mezi nimi panovala rivalita. „Jsme prezentovány jako sokyně, ale já paní Saudkovou jako sokyni rozhodně nevnímám. Necítím vůči ní žádnou soutěživost a Samuel se s ní nevídá,“ prohlásila.
Zároveň zdůraznila, že k bývalé partnerce svého muže chová respekt. „Vnímám ji jako matku dětí mého partnera, jeho obchodní partnerku a ženu, která při něm stála dlouhé roky. Proto nechápu, jak si někdo může dovolit nazývat mě ‚milenkou‘, když se se Samuelem k našemu vztahu od začátku veřejně hlásíme,“ dodala rozhořčeně.
Na podporu svých slov poskytla Blesku i společné fotografie, které mají dokazovat, že tvoří regulérní pár. Na jedné z nich jsou dokonce zachyceni v intimním objetí u malého vodopádu. Podle Petry Špicové však napětí postupně přerostlo ve slovní i fyzické útoky. „Zhruba před dvěma lety začala paní Saudková dělat problémy. Sdílela na sociálních sítích mou fotografii s velmi vulgárním komentářem, rtěnkou počmárala vchod domu, kde se Samuelem bydlíme, a objevovaly se i další útoky,“ popsala. Tvrdí, že dlouho volila cestu mlčení. „Ignorovala jsem to, důležité pro mě bylo, že se máme se Samuelem rádi,“ uzavřela.
Situace podle jejích slov vyvrcholila fyzickým napadením, při kterém utrpěla mimo jiné zlomeninu nosu. Případ nyní řeší soud a obě strany čekají na jeho rozhodnutí.