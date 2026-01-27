Patří k nejobsazovanějším českým hercům, jeho charisma by se dalo krájet a fanynky na něm mohou oči nechat. Přesto Marek Němec, ač ženatý, dlouho hledal ten správný vnitřní klid. Dnes, po boku své „vysněné bohyně“ Petry Hebké, už nehledá. Našel. Ale zadarmo to rozhodně nebylo.
Opustil rodinu kvůli jiné ženě: Těžké volby Marek Němec nelituje a na svůj „rodinný zbastlenec“ nedá dopustit
Láska si nevybírá. To na vlastní kůži poznal charismatický herec Marek Němec. Když se totiž seznámil se svou současnou manželkou Petrou, byl ženatým tátou od rodiny. A i když původně rozbíjení rodiny neplánoval, jeho city byly silnější. Dnes je podruhé ženatý a spokojenost z něj doslova prýští. Jak se to ale celé vůbec semlelo?
Vysněná bohyně
Když se v červnu roku 2025 na sociálních sítích objevily první střípky z jeho tajné svatby s Petrou, pro mnohé to bylo překvapení, pro zasvěcené pak logické uzavření jedné kapitoly. Marek, kterého si národ zamiloval jako svérázného doktora Davida Hofbauera v seriálu Modrý kód nebo jako charismatického Charlieho v ZOO, se podruhé oženil. Ale co všechno tomuto „ano“ předcházelo? Marek v českém šoubyznysu dlouhá léta platil za stabilního ženáče. S dramaturgyní Johanou vychovával dvě dětí – Matěje a Rozárku. Do svého soukromí ale nenechal nakukovat a fotky z jeho obýváku byste na sociálních sítích hledali marně. Zlom přišel kolem roku 2022. Tehdy se po boku Marka začala objevovat půvabná brunetka, která jako by do jeho světa vnesla úplně nové světlo. Marek o ní od začátku mluvil s obrovskou úctou, dokonce ji nazval svou „bohyní“ a ženou, kterou si doslova vysnil. Jejich první velké společné vystoupení na veřejnosti se odehrálo na prestižním Česko-Slovenském plese v únoru 2023. Tehdy už bylo všem jasné, že nejde o krátký flirt. Marek vedle Petry jen zářil a jejich vzájemná chemie byla až hmatatelná.
Tíha a výčitky
Cesta za novou láskou však byla trnitá. Marek otevřeně přiznal, že rozchod s Johanou a odchod od rodiny pro něj byly nejtěžší etapou života. Jako člověk extrémně citlivý, možná až přecitlivělý, se dlouho sžíral výčitkami svědomí. „Věděl jsem, že to napáchá hrozně moc škody,“ svěřil se. Rozvod nebyl snadný proces. Marek si uvědomoval, že jeho děti – v té době v citlivém věku – budou muset zpracovat fakt, že se jejich svět rozpadl a rodiče je budou mít ve střídavé péči. Přesto věřil svému srdci. „To svědomí a pocit viny jsou samozřejmě hrozný věci. Navíc to dělá děsivou neplechu i v tom, že pak zahrnete bývalého partnera nějakou postvztahovou péčí, třeba v nějaký ekonomický rovině, a to vlastně jenom z pocitu viny,“ řekl otevřeně. Podle jeho slov je lepší najít odvahu k pravdě, než žít v „šedi“. Snadné to ale nebylo ani pro děti jeho lásky Petry, které byly kvůli novému vztahu své mámy také nuceny překonat nejednu překážku. Třeba se přestěhovat z Brna do Prahy do nového domu, který Němec pro všechny pořídil. „Vlastně jsem je vykořenil,“ poznamenal na adresu Patrika a Natálie a dodal: „Petřině Natálce bylo patnáct, říkali jsme si, že to musíme udělat teď, když přechází ze základky na střední, protože by stejně ten kolektiv měnila. A do toho se stihla v tom Brně ještě zamilovat… Takže to vlastně bylo úplně to nejhorší, co si umíte v tomhle směru představit.“ Přesto fakt, že to vše spolu s Petrou společně vybojovali a ustáli, byl pro něj definitivním důkazem, že to tak mělo být.
Snaha o mírový prostor
Po sestěhování čekala ale pár další výzva. Společně vycházet jako rodina, i když k tomuto označení má herec vtipnou výhradu: „Ono se tomu těžko říká rodina, poněvadž je to takový zbastlenec přístupů, lidí, vůní, zvyků a nánosů všeho. Takže já bych tomu řekl, že se snažíme o takový bezpečný mírový prostor,“ svěřil se. Někdy je to ale trošku náročné vzhledem k jejich temperamentu, oba jsou totiž rohatá znamení – on Beran, ona Býk.„Je to občas masakr, jsme taková poklidná Itálie,“ přiznává herec s tím, že nuda u nich rozhodně nepanuje.
Utajená svatba a odložená svatební cesta
O Petřinu ruku požádal Marek během dovolené v Itálii 30. srpna 2024, svatba se odehrála 25. června 2025, což byla úplně obyčejná středa. Možná i díky tomu se páru podařilo nemožné – udržet veselku v absolutním utajení. Obřad proběhl pod širým nebem na romantické, odlehlé usedlosti, přesně jak si Marek přál. Největší ozdobou byla nevěsta v dokonale originálních bílých šatech. Herec se později podělil o pár snímků, na nichž bylo vidět, že šlo o nevšední a uvolněnou záležitost. Jeho vzkaz světu byl jasný: „Lásku, sakra, všem!“ Po svatbě následovala svatební cesta do Středomoří, na kterou si ale novomanželé museli pár týdnů počkat kvůli Markovu pracovnímu vytížení.