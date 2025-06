Rozvodová novela má změnit rozhodování o dětech. Zhorší opatrovnické spory?

Celkově tedy novela ruší možnost rodiče podat návrh na předběžné opatření, které bylo řešeno do týdne a bylo možné se proti němu odvolat, a nahrazuje jej rozhodnutím, na které mohou rodiče a dítě čekat tři měsíce a proti němuž se nelze bránit. To je velmi problematická změna zákona, přestože by stačilo upravit jen dílčí části. Okresní soudy navíc dostanou větší pravomoci a menší kontrolu – jejich rozhodnutí tak může být ovlivněno předsudky nebo sympatiemi a nikdo je nebude moct přezkoumat. Výsledkem mohou být rozhodnutí, která fakticky určují konečný výsledek sporu, i když jsou vadná nebo nespravedlivá.

Tato změna sice usnadní práci okresním soudcům, rovněž uleví v práci krajským soudům, ale za cenu výrazného omezení práv rodičů a dětí na včasnou a efektivní ochranu práv a na spravedlivé, rychlé a opravitelné rozhodnutí.