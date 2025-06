Rozvodová novela mění pravidla o dětech. Pomůže, nebo uškodí?

Zrušení právní formy péče a sloučení všech modelů do jednoho přináší vážné riziko hlavně pro samoživitelky. Pokud bude zákon formálně považovat oba rodiče za stejně pečující, i když se jeden o dítě reálně nestará, bude mít tento rodič nadále všechna práva, ale žádné povinnosti. A co víc – soud už nebude moci určit, že dítě je výhradně v péči jednoho rodiče, i když to bude odpovídat realitě.