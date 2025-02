Reforma rozvodů: Spojení řízení jako cesta k rychlejšímu a efektivnějšímu rozvodu

V dnešním článku ze seriálu Reforma rozvodů, který připravuje advokátní kancelář ROWAN LEGAL ve spolupráci s organizací Fandi mámám, jež materiálně pomáhá samoživitelkám, se budeme věnovat samotnému rozvodovému řízení. Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, čekají nás velké změny právní úpravy v oblasti rozvodů manželství a úpravy péče o nezletilé děti. Kromě zjednodušení samotných rozvodů by plánovaná novela měla usnadnit i řízení o úpravě péče a výživy pro nezletilé děti. V současné právní úpravě toto řízení předchází rozvodu manželství, neboť bez pravomocného rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem soud nemůže manželství rozvést. Obě řízení navíc probíhají odděleně, přičemž každé z nich řeší jiný soudce. Tento stav vede k tomu, že i když se manželé na rozvodu a všech souvisejících otázkách dohodnou, celý proces je zbytečně zdlouhavý.

Plánovaná novela však navrhuje spojit obě řízení – tedy řízení o rozvodu manželství i řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem – dohromady. Přestože i nadále zůstane zachována posloupnost rozhodování soudu o jednotlivých otázkách (nejprve bude soud rozhodovat o výchově a výživě nezletilých dětí, a až poté o samotném rozvodu manželství), toto propojení celé rozhodování podstatně urychlí. Zároveň se předpokládá, že i dopady, které rozpad rodiny pro děti i rodiče představuje, spojení obou řízení alespoň trochu sníží.

Rozhodování jedním soudem v obou řízeních navíc zajistí komplexnější pohled na rodinnou situaci rozvádějících se manželů a jejich dětí. Pokud se tedy manželé dohodnou na všech klíčových otázkách (tedy rozvodu manželství, výchově a výživě nezletilých dětí, vypořádání jejich společného majetku, bydlení a vzájemné výživě), nebude již nutné, aby k soudu docházeli opakovaně.

Podle připravovaných změn by v praxi řízení měla být spojena vždy, dokud soud ještě nerozhodl samostatně o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Ke spojení řízení tedy nebude docházet v případech, kdy už k tomuto rozhodnutí došlo. V takové situaci by mělo řízení o rozvodu stále probíhat samostatně a bude vedeno u stejného soudu, který rozhodoval o výchově a výživě nezletilých dětí. Dále spojení řízení nebude možné v případech, kdy soud uzná, že takový postup není vhodný. Za takových okolností pak bude možné vést o některé konkrétní otázce (např. o výživném pro nezletilé děti) samostatné řízení. Spojení řízení by mělo být klíčovou změnou, která by mohla zásadně přispět k jednoduššímu a rychlejšímu procesu rozvodu. Zda tato změna přinese očekávané pozitivní dopady, ukáže až samotná praxe.