Sofie přišla o manžela i dceru. Až v nejhlubším zoufalství pochopila, že konec nemusí být definitivní

Sofie neví, proč žít dál. Nepřišla ke kartám ze zvědavosti, ale z čirého zoufalství – při autonehodě přišla o manžela i dceru a uvízla v prázdnotě, ze které se sama nedokázala dostat. Výklad, který následoval, nebyl o magii ani strašení smrtí, ale o hledání nového smyslu v okamžiku, kdy se zdá, že žádný nezůstal.

Byl klasický den koncem října, venku pošmourno, déšť bubnoval na okna a já uvnitř sebe cítila zvláštní napětí, když jsem čekala na poslední klientku. Karty nejsou jen barevné obrázky – jsou mostem mezi minulostí, přítomností a budoucností, mezi bolestí a nadějí. A právě v období Dušiček, kdy se svět zahalí do mlhy a deště, kdy se vzpomínky na zesnulé vracejí jako podzimní listí, přicházejí ke mně lidé s nejtěžšími otázkami. Letos to bylo obzvlášť ponuré – obloha plakala neustále, vítr šelestil v oknech jako duchové hledající klid. A pak přišla ona, žena jménem Sofie, která mi otevřela své srdce. Srdce plné temnoty.

Její oči byly rudé od pláče a tvář bledá jako měsíc skrytý za mraky. Posadila se naproti mně a bez úvodu zašeptala: „Ztratila jsem všechno. Můj manžel a naše malá dcera měli před třemi měsíci autonehodu. Byli na cestě domů, já čekala s večeří. Jeden telefonát mě pak srazil na totální dno. A teď? Nechci žít dál bez nich. Proč bych měla? Dokážu vůbec ještě žít?“ 

Její hlas se lámal, slzy jako hrachy jí tekly po tváři a já cítila, jak se mi svírá srdce. Jako empatická kartářka jsem vždycky absorbovala bolest druhých – je to můj dar i prokletí. V tu chvíli jsem viděla v jejích očích tu bezmeznou prázdnotu, kterou jsem sama kdysi poznala po ztrátě blízkého člověka. Byla to jedna z nejtěžších chvil mé praxe. Musela jsem sebrat všechnu sílu, abych neplakala s ní.

Rozložila jsem karty pomalu, s úctou. Tarot není o předpovídání smrti – je o navigaci životem, i když se zdá, že cesta končí. První karta byla Smrt, ta, která symbolizuje konec, ale i transformaci. Sofie se při pohledu na hrůzostrašně vypadající kostru na kartě zachvěla: „Vidíte? Je to znamení, že mám odejít za nimi.“ Ale já zavrtěla hlavou. „Není. Smrt v Tarotu není doslovná. Je to o ukončení kapitoly, o tom, že starý život končí, aby mohl začít nový. Vaše bolest je obrovská, ale karty říkají, že v ní je semínko změny.“ Další karta byla Deset mečů – obraz člověka probodaného meči, symbol absolutního dna, ztráty a zoufalství. „To jste teď vy,“ zašeptala jsem. „Ležíte na zemi, ale podívejte se – na obzoru svítá úsvit. Bolest je na vrcholu, ale odtud může jít jen nahoru.“

Výklad byl těžký, protože každá karta odrážela její temnotu. Cítila jsem její smutek jako svůj vlastní – empatie mě zaplavila, až jsem musela na chvíli zavřít oči a dýchat. Viděla jsem v kartách její minulost: Šest pohárů, vzpomínky na šťastné časy s rodinou, ale teď zastíněné mocným žalem. A pak přišla klíčová karta – Hvězda. Zářící žena nalévající vodu do jezera, symbol naděje, uzdravení a inspirace. „Sofie,“ řekla jsem jemně, držíc ji za ruku, „karty vidí vaši sílu. Vaši zesnulí nechtějí, abyste končila. Chtějí, abyste žila za ně. Začněte malými krůčky – pište si deník o vzpomínkách, najděte skupinu lidí, kteří prošli podobným, nebo se věnujte něčemu, co by vaše dcera milovala. Možná dobrovolnictví s dětmi, nebo jen procházky v přírodě, kde cítíte jejich přítomnost.“

Poradila jsem jí, aby se nesnažila zapomenout, ale aby přeměnila bolest v sílu. „Žít dál neznamená zapomínat,“ vysvětlila jsem. „Znamená to nést jejich lásku v srdci a sdílet ji se světem. Začněte terapií – Tarot je průvodce, ale profesionální pomoc je klíč. A pamatujte: Dušičky nám připomínají, že duše neodcházejí navždy. Jsou v dešti, ve větru, ve vašem smíchu, který jednou přijde zpět.“ Sofie se na mě podívala s malinkou jiskrou v očích, poprvé bez úplného zoufalství. Neřekla nic, jen mě objala a odešla do deště.

Tento výklad mě změnil stejně jako ji. Ukázal mi, že i v nejtemnějších časech je světlo – stačí poslouchat šepot karet a svého srdce. Pokud prožíváte podobný smutek, vězte: nejste sami. Naděje přichází, krok za krokem a umírá jako poslední, jen to člověk nesmí vzdát.

Kartářka Linda Převrátilová

Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.

Do deníku kartářky

Zdroj: Kartářka Linda Převrátilová

