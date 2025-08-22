Z deníku kartářky: Strach ze smrti bez smíření. Tarot přivedl Evu zpět k její dceři

Bylo chladné podzimní ráno, když jsem se vydala do domova důchodců na okraji města. V rukou jsem svírala svůj starý kožený batoh, v němž spočívaly mé tarotové karty, zabalené v sametovém obalu. Dnes jsem jela za paní Evou, ženou, které podle lékařů zbývalo jen pár měsíců, možná týdnů života. Volala mi před pár dny, hlas slabý, ale naléhavý. Chtěla vědět, zda ještě napraví to, co ji nejvíc tížilo – roztržku se svou jedinou dcerou, Markétou.
Když jsem dorazila, našla jsem Evu v malém pokoji s výhledem na zarostlou zahradu. Byla křehká, s vlasy bílými jako sníh, ale její bleděmodré oči měly stále jiskru. Posadila se na postel a vyprávěla mi o hádce, která ji s dcerou rozdělila. Před pěti lety se Markéta provdala za muže, kterého Eva nemohla vystát. „Byl arogantní, neuctivý,“ řekla tiše. „Chtěla jsem ji chránit, ale místo toho jsem ji ztratila.“ Od té doby spolu nemluvily, a teď, když Eva cítila, že její čas se krátí, ji ten rozkol trápil víc než nemoc.
„Uděláme výklad pěti karet,“ řekla jsem. „Malá a velká arkána nám ukážou cestu.“ Eva přikývla a já začala míchat balíček, soustředěná na její otázku: Usmíří se paní Eva se svou dcerou?
Když jsem karty položila na stůl, chvíli jsme obě mlčely. Eva se dívala na rozložené obrázky, jako by v nich hledala odpovědi, které sama v sobě dávno znala. „Všechno začalo tím, že jste před sebou skrývaly své pravé pocity,“ povzdychla jsem si a vysvětlila význam Sedmičky mečů. Tato karta ukázala, jaké okolnosti stály za hádkou. Eva chtěla Markétu ochránit, ale její přístup byl možná příliš manipulativní, plný strachu a nedorozumění. Právě to ale vedlo k rozkolu. Pak jsem Evě ukázala Věž. Věž symbolizuje otřesy a náhlé změny. Evina nemoc byla takovým otřesem, ale také příležitostí k přehodnocení. Karta naznačovala, že staré zášti musí padnout, aby mohlo přijít něco nového. Když jsem otočila Hvězdu, její oči se rozzářily. „To je krásná karta,“ zašeptala. Hvězda je znamením uzdravení, víry a nového začátku. Říkala mi, že usmíření je možné, pokud se obě otevřou. U Čtyřky pohárů jsem se zastavila. „Tohle je rada,“ vysvětlila jsem. „Musíte přestat hledět na to, co se nepovedlo, a otevřít se tomu, co ještě přijít může.“ Nakonec na stole leželo Slunce. Slunce je krásná karta radosti, harmonie a splnění. Bylo jasné, že pokud Eva udělá první krok, usmíření s Markétou přinese světlo do jejich životů. Karta také naznačovala, že i ty nejtěžší chvíle – jako hádky či nemoc – mají svůj smysl. Posouvají nás dál.
Když jsem Evě výklad vysvětlila, její oči se zaleskly slzami. „Myslíte, že mám ještě čas?“ zeptala se. „Karty říkají, že ano,“ odpověděla jsem. „Ale musíte jednat teď a neodkládat to. Zavolejte jí.“
O několik dní později mi Eva napsala dopis. Roztřeseným písmem mi popsala, jak se odhodlala a zavolala Markétě. K jejímu překvapení se dcera nebránila. Naopak, Markéta se rozplakala a přiznala, že sama bojuje s rakovinou. Naštěstí její prognóza byla dobrá, ale nemoc ji donutila přehodnotit život. „Řekla mi, že si uvědomila, jak je život krátký,“ psala Eva. „Že hádky a staré křivdy za to nestojí.“
Setkaly se v ten samý den. Mluvily dlouho do noci, plakaly, smály se a odpouštěly si. Markéta přiznala, že její manželství skončilo už před dvěma lety. Obě ženy našly cestu zpět k sobě, a i když Evin čas byl omezený, ty chvíle strávené s dcerou byly plné lásky a klidu. Karty měly pravdu. I ty nejošklivější věci – nemoc, hádky, bolest – nás mohou posunout dál. Někdy je to právě temnota, která nám ukáže, kde hledat světlo.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
