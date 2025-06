Pravdivé příběhy: "Žila jsem s gigolem a neměla o tom tušení," říká Simona

Martina jsem potkala na večírku známých. Vypadal božsky. Vypracované tělo, šarm, pohotový vtip. Na první pohled z něj sálalo sebevědomí a bezstarostnost. Po několikátém drinku jsme se dostali k pracovním tématům. Když mi řekl, že on pracovat nemusí, protože zdědil větší obnos peněz, nenapadlo mě to zpochybňovat. V duchu jsem si říkala, že by bylo fajn, být taky jednou za Popelku.



Byl jiný než muži, na které jsem byla zvyklá. Uvolněný, spontánní, dobrodružný. A mě tehdy lákalo vystoupit ze svého zaběhnutého rytmu.

Rychle jsme do toho spadli. Drahé večeře, drahá vína, víkendy v zahraničí, značkové oblečení. Všechno šlo hladce – až na zvláštní momenty, kdy se do Prahy „zastavil kamarád ze zahraničí“. V tu chvíli se Martin jakoby vypařil. Komunikace probíhala jen skrze zprávy, žádné hovory, žádné detaily. Bylo mi to divné. Ale byla jsem tak pracovně vytížená, že jsem si to dokázala omluvit: „Aspoň mám čas na sebe a práci.“