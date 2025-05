Pravdivé příběhy: Ticho před hrůzou. "Na noční běs syna nikdy nezapomenu", říká Nina

Když se osmiletý Sam v noci s hysterickým pláčem probudil a tvrdil, že pod postelí číhá strašidlo, Nina to nejprve považovala za dětskou fantazii. Jenže to, co objevila, když se sklonila pod postel, jí navždy změnilo pohled na strach, intuici – i sílu jednoho dětského hlasu. Přečtěte si příběh, který mrazí i dojímá zároveň.