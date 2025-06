Pravdivé příběhy: Naše láska měla všechno. I krev a modřiny. Zažijte zpověď Veroniky

3. dubna 2021

Dnes mi došlo, že se bojím i ve spánku. Vzbudila jsem se a první myšlenka byla: nezapomněla jsem něco? Neudělala jsem něco špatně? Petr pracuje z domu. Celé dny jsme spolu. Sleduje, co jím, kdy jdu na záchod, jestli se maluju. Dnes mě popadl za krk a přitlačil ke zdi. Protože jsem „odmlouvala“. Řekla jsem jen, že si nemyslím, že se nedoručená zásilka ztratila mojí vinou. Chytl mě tak silně, že jsem nemohla mluvit. Jen jsem koukala na obraz v předsíni – na levandulový pole, co jsem kdysi vybrala já. A myslela na to, že bych chtěla být někde jinde. Kdekoli. Ale já už jsem se rozhodla. Už nemůžu dál. Psala jsem dnes večer na linku Bílého Kruhu Bezpečí. Odpověděli mi: „To, co popisujete, není normální. Máte právo být v bezpečí.“. A já… jsem brečela. Já chci bejt v bezpečí.