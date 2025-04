Z lásky do pasti: Magdin příběh o důvěře, zradě a návratu ze dna

Brzy se ke mně nastěhoval. Tehdy mi to připadalo jako přirozený krok – vždyť jsme spolu byli pořád. Co jsem ale netušila, bylo to, že Standa měl za sebou řadu nevyřešených dluhů, exekucí a dokonce i několik měsíců podmínky za podvod. Tvrdil, že to všechno je minulost, že už je v pořádku a že „za to stejně mohli jiní“. Když si mě jednou večer, po sklence vína, vzal za ruku a řekl: „Magdi, ty jsi moje nová šance, víš to?“ – rozplakala jsem se. Dojetím. Ne podezřením.



Začali jsme společně podnikat. Tedy… on podnikal, já mu půjčila peníze z úspor, protože potřeboval „rozjet e-shop“. Během pár měsíců ode ze mě vytáhl přes 400 tisíc korun – nejdřív z uspořených peněz, pak z úvěru, který jsem si vzala „na společný rozvoj“. Cítila jsem se jako partnerka ve firmě, jako spolutvůrkyně budoucnosti. Zpětně to vnímám spíš jako tichého komplice v něčem, co bylo od začátku postavené na lži.