12. 11. Benedikt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Na hrob Pepíkovi v žádným případě nepojedu! Nezaslouží si zapálit svíčku,“ říká Devátá o Vinklářovi

Ivanka Devátá
Poslední rozloučení s hercem a prezidentem karlovarského festivalu Jiřím Bartoškou, který zemřel 8. května ve věku 78 let, 20. května 2025, na snímku Ivanka Devátá.Foto: J. Broukal
Ivanka Devátá
Poslední rozloučení s hercem a prezidentem karlovarského festivalu Jiřím Bartoškou, který zemřel 8. května ve věku 78 let, 20. května 2025, na snímku Ivanka Devátá.Foto: J. Broukal
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Josef Vinklář by slavil 95. narozeniny, ale jeho bývalá manželka Ivanka Devátá k jeho hrobu nezamíří. Otevřeně totiž promluvila o nevěrách, psychickém týrání i kolapsu, který ji dovedl až na psychiatrii.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herec Josef Vinklář (†76), známý především jako doktor Cvach ze seriálu Nemocnice na kraji města, by letos oslavil 95. narozeniny. Jeho někdejší manželka, herečka a spisovatelka Ivanka Devátá, se s ním ale dodnes nevyrovnala. A i když si ho vzala dvakrát v životě, k jeho hrobu jezdit nechce.

Jak dobře znáte seriály z doby normalizace - Ikona
Jak dobře znáte seriály z doby normalizace - Ikona

Hovoří CML! Návštěvníci, Nemocnice, Chalupáři. Jak dobře znáte normalizační seriály?

Životní styl

Vinklář odpočívá na rodinném hřbitově v Libuni u Jičína a o místo pečuje syn Adam. Devátá však otevřeně přiznává, že návštěvu odmítá: „Na hrob Pepíkovi v žádným případě nepojedu! Trápil mě, chodil za jinýma, byl na mě ošklivý, nezaslouží si zapálit svíčku,“ řekla pro deník Aha! a přiznala, že za celých 18 let tam byla jen jednou. „Dokonce jsem se tam za něho pomodlila. Byla jsem sama ze sebe překvapená, protože jsem si slibovala, že za to, jak se choval, mu budu po hrobě pouze tančit,“ doplnila.¨

ČTĚTE TAKÉ: Zeman letos slavil na Hluboké komorněji. Bohdalová dorazila s tříhodinovým zpožděním

Vztah, který skončil na psychiatrii

Do Vinkláře se Devátá kdysi zamilovala bezhlavě. Vzali se, v roce 1970 se narodil syn Adam. Jenže hercova nevěra, výkyvy chování a alkoholismus zasáhly celou rodinu. „Domů přišel třeba za tři dny, pil, byl na mě hrubý,“ vzpomíná Devátá. Ta se nakonec psychicky zhroutila uprostřed představení a skončila na psychiatrii. Po dvanácti letech manželství přišel rozvod.

Reklama
Josef Vinklář
Josef Vinklář v maskérně ND1991 (Král Lear)
Foto: J. Broukal

Druhý pokus dopadl stejně

Později našla oporu u kolegy Ladislava Mrkvičky (†81), který jí pomáhal s výchovou syna. Vinklář žárlil, Mrkvičku chtěl dokonce napadnout. Přesto se k němu Devátá vrátila, aby se mohli znovu vzít a po osmi letech znovu rozvést. Důvodem byla opět nevěra, tentokrát s kolegyní z Národního divadla.

Roli převzala Švormová

K významnému jubileu získala Ivanka vysněnou filmovou příležitost – měla ztvárnit matku Miroslava Donutila v připravovaném snímku Muži v letu. Kvůli bolestivým tříslům však skončila o berlích a produkce nakonec roli svěřila Libuši Švormové. O to víc ji to mrzí, protože původně byla tato postava nabídnuta Jiřině Bohdalové. „Asi se vzteknu. Tím spíš, že ta role byla pro Bohdalku, která ji odmítla,“ netají se Devátá, která si dle svých slov předsevzala, že Jiřinu přežije… „Ona se ale ta mrcha nádherně pořád drží. Proto jsem si říkala – tak alespoň tu roli máš po Bohdalíně, zahraješ ji stejně tak dobře, jako by to dokázala ona, a líp se smíříš s tím, že tě přežije…“ dodala Devátá s humorem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vypadlé ňadro i vlastní zážitky. Proč scenárista svůj film Světáci nikdy neviděl?

O kultovním českém filmu Světáci se mylně šíří, že skončil v trezoru. Do roku 1989 ho přitom viděly skoro tři miliony diváků. | Video: Michaela Lišková

Zdroj: Blesk.cz, deník Aha!

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama