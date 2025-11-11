Roli převzala Švormová
K významnému jubileu získala Ivanka vysněnou filmovou příležitost – měla ztvárnit matku Miroslava Donutila v připravovaném snímku Muži v letu. Kvůli bolestivým tříslům však skončila o berlích a produkce nakonec roli svěřila Libuši Švormové. O to víc ji to mrzí, protože původně byla tato postava nabídnuta Jiřině Bohdalové. „Asi se vzteknu. Tím spíš, že ta role byla pro Bohdalku, která ji odmítla,“ netají se Devátá, která si dle svých slov předsevzala, že Jiřinu přežije… „Ona se ale ta mrcha nádherně pořád drží. Proto jsem si říkala – tak alespoň tu roli máš po Bohdalíně, zahraješ ji stejně tak dobře, jako by to dokázala ona, a líp se smíříš s tím, že tě přežije…“ dodala Devátá s humorem.