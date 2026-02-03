Příběh jednoho z nejslavnějších českých párů se začal psát na konci 60. let v kulisách pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU). Právě zde se potkali dva mladí talentovaní lidé, kteří v té době ještě netušili, že se stanou pilíři českého herectví. Jana, tehdy ještě Drchalová, pocházela z Plzně a herectví ji lákalo už od dětství, kdy s rodiči ochotničila. O rok starší Viktor, rodák z Prahy, se k herectví dostal pod vlivem přítele, ač původně uvažoval o dráze novináře. Ke kumštu měl ale blízko i díky matce – Jindřiška Gabriela Preissová byla totiž známou rozhlasovou hlasatelkou.
Dětský domov, rozchody i nemanželská dcera: Manželství Preissových ustálo těžké zkoušky
Žijí spolu více než půl století, vychovali dva syny a dnes se radují ze společných vnoučat. Jejich manželství ale nebylo ušetřeno tvrdých zkoušek. Herci Jana a Viktor Preissovi všechny ustály – včetně té, kdy si Viktor během manželství pořídil nemanželskou dceru. Přesto dokázali zůstat jeden druhému oporou a ochránit rodinu i společný život, který spolu vybudovali.
Každý den špagety
Ještě než se ale dvojice měla možnost osobně potkat, znal Viktor Janu z kamarádova vyprávění. Už to mu stačilo, aby se zamiloval! Když se poznali, měl Viktor okamžitě jasno v tom, že právě ona je ta pravá. Ještě během studií tak Janu požádal o ruku a brzy nato následovala tajná a nadevše skromná svatba. Na pražské Novoměstské radnici stanuli před oddávajícím jen se dvěma svědky. Stejně skromná jako veselka byla zprvu i jejich domácnost – peněz nazbyt nebylo a ke spokojenému životu jim stačily dva talíře, dva hrnky, jeden hrnec a každý den k večeři špagety.
Nemanželská dcera
A pak přišly děti – nejprve syn Martin, který se později vydal ve šlépějích svých rodičů a stal se hercem, a o čtyři roky později druhý syn Jan, který se věnuje počítačové grafice. Herecké manželství Jany a Viktora ale nebyla vždy jen pohádka. Byly okamžiky, které připomínaly drama se vším všudy a které jistě ani jeden z nich neplánoval. Třeba když se Viktorovi – který vždy bodoval u žen, narodila nemanželská dcera. Stalo se tak z původně zcela nevinného románku s jednou z mnoha fanynek, kterých měl na každém prsu tucet. Pro Viktora nebylo snadné se manželce svěřit, ale musel. A Jana? Odpustila mu. „Na ženě záleží, jak se řeší krizové situace, pokud k nim dojde. Muž je v takovou chvíli buď slaboch, nebo zpanikaří. Já jsem v takových situacích kupodivu racionální. Najednou jako by se mi v hlavě ochladily lampy a začnu jednat a myslet pragmaticky,“ svěřila se později Preissová. Viktor na dceru řádně platil alimenty, vídat se s ní ale nechtěl.
Dětský domov a nenávist až za hrob
O to, aby se rodina nerozpadla, stáli oba. Oba si totiž ze svých původních rodin nesli nepěkné zážitky, které se doma po rozvodu rodičů děly. Viktor dokonce prožil část svého dětství v dětském domově. A to jen proto, že rodiče nebyli s to se domluvit na tom, u koho jejich syn bude. Postupně prošel několika domovy, nejdéle si pobyl v tom v Pyšelích. „K dětskému domovu v Pyšelích mám velmi úzký osobní vztah. Strávil jsem v něm několik let a ačkoli od té doby uplynulo půl století, vzpomínám na tu dobu s jistou nostalgií a vděčností. Oproti jiným podobným zařízením, ve kterých jsem strávil část svého dětského života, v sobě právě toto neslo jistého genia loci,“ vzpomínal herec. Své si s nepovedeným rozvodem rodičů nesla do života i Jana. „Pro mě byl jejich rozchod velké trauma. Dodnes si myslím, že se nespokojenost a krize v manželství dají řešit i jinak než rozvodem. Jenže moje máma byla naprosto ultimativní a nesmlouvavá. Prostě nenávist až za hrob. A totéž vyžadovala ve vztahu k otci i ode mě. Tím jsem trpěla nejvíc. Máma mi zakázala za tátou chodit, vyhrožovala, že to bude její smrt, bála jsem se,“ svěřila se herečka, pro kterou byla situace o to těžší, protože svého otce hluboce milovala.
Štěstí a humor
A právě to všechno formovalo manžele Preissovi k tomu, aby se k problémům stavěli čelem, neutíkali, ale naopak se v krizových momentech semkli a nastalou bouři překonali ruku v ruce. „Myslím, že jsem zkrátka měla štěstí. Nedokážu si představit, že bych vedle sebe měla někoho jiného než svého muže,“ popsala nezapomenutelná maminka z filmů Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. A stejně to vnímá i Viktor, který loni obdržel cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohry. „Jsem spíš samotář. Říká se, že by člověk měl mít přítele, kterému by mohl kdykoli v noci zavolat. Tak přítele na telefonu taky nemám. Ledaže bych zavolal rovnou k nám domů…,“ dal jasně najevo, kdo je tím přítelem. Recept na spokojené manželství podle Jany přitom není žádná složitá věda. „Na to nejsou rady. Jenom podle sebe můžu soudit, že člověk musí rozlišovat ve vztahu podstatné a nepodstatné věci. Aby si měli oba pořád o čem povídat a aby se spolu smáli. Humor je láska. Humor je život. To my s tím mým mužem máme, my se mlátíme smíchy celý život,“ svěřila se herečka.