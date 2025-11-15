Syn herecké dvojice Martiny Preissové a Martina Preisse, sedmnáctiletý Matouš, sice měří téměř jako profesionální basketbalista, ale ke sportu nikdy netíhl. Ačkoliv pochází z rodiny, kde se herecké řemeslo dědí už několik generací – dědeček i babička z otcovy strany jsou divadelní legendy a oba jeho rodiče se živí herectvím – Matouš se rozhodl, že tuhle tradici ukončí.
Reklama
Studuje na střední odborné škole obor výtvarnictví a užitý design a vede ho to směrem, který mu dává mnohem větší smysl než život na jevišti. S divadlem však přesto zůstává spojený – jen z jiného úhlu. „Právě včera jsem měl představení s dětským divadelním souborem Národního divadla, a když nám při děkovačce lidi tleskali, říkal jsem si, jak je krásné něco takového dělat. Ale živit se tím nechci,“ svěřil se v rozhovoru pro iDnes.cz.
K umění má ale stejně blízko jako zbytek rodiny. Hudbu má doslova v genech. Matouš se pěvecky předvedl na křtu maminčiny knihy Tvá M., kde spolu se svou přítelkyní Natálií Pajerovou zazpívali píseň ze slavného repertoáru zesnulé Zuzany Navarové.
Sám Matouš dobře ví, proč neplánuje pokračovat v herecké linii. „Dělají to prarodiče i rodiče, tak mi přijde, že je nejvyšší čas tuhle hereckou linii přerušit. Ale hlavně mám značný problém s učením textů,“ přiznal otevřeně. Jeho skutečná vášeň směřuje ke scénografii.
Reklama
Na své budoucí povolání se připravuje důkladně
Nedávno musel vytvořit oděv z jediného kusu látky a bez jediného stehu. „Nebyl to právě nejjednodušší úkol, ale dalo se to vymyslet,“ směje se. Pokud se mu podaří uspět u přijímacích zkoušek na DAMU, vysněná scénografie by ho zavedla do prostředí alternativně laděných souborů typu Jatka 78.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tajemství prozrazené v přímém přenosu: Martin Preiss skončil v nemocnici. Manželka uklidňuje fanoušky
Divadlo ho provází odmala
První inscenace, kterou viděl s maminkou, byly Maryša a Modrý pták ve Stavovském divadle. Dědečka Viktora Preisse si z jeviště už tolik nepamatuje, zato babičku Janu Preissovou vídá i dnes – hraje v Kytici a Krásce a zvířeti v Národním divadle. Z maminčiny strany má Matouš kořeny na jižní Moravě, ke které má silný vztah. „Moc se mi líbila mámina předchozí knížka Mají v nebi skleničky?, protože je právě z mého oblíbeného prostředí – jižní Moravy,“ vzpomíná. Hudební talent nejspíš zdědil po dědečkovi Antonínu, který byl učitelem hudby. Zemřel však předčasně – přesně v den svých jedenapadesátých narozenin.
Martina Preissová má s Martinem Preissem dva syny – Matouše a Šimona. „Jsem moc ráda, že se Matouš rozhodl pro scénografii. Pokud ji vystuduje, mohl by pracovat v prostředí, které má rád, a kde by nemusel zažívat tolik stresu jako na jevišti,“ komentovala jeho volbu iDnesu. Mladší Šimon míří úplně jiným směrem – zajímá se o ekonomii a právo.
VIDEO: Rodiče si mysleli, že mě budoucí manželka zardousí, přiznal Martin Preiss
Mohlo by vás zajímat
Reklama