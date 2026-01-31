Pokud byste hledali Lénu Brauner v encyklopediích, najdete ji pod štítky výtvarnice, malířka, zpěvačka, ilustrátorka a performerka. Pro své fanoušky je však spíše éterickou bytostí, která jako by vypadla z pohádek H. Ch. Andersena. Přestože se věnuje tématům snových krajin, magie a ženskosti, sama o sobě říká, že stojí nohama pevně na zemi.
Vnučka majora Zemana tvoří z drobků a čokolády: Finální dílo pak předává osobně na kávě
Maluje rozpuštěnou čokoládou, sny prožívá ve 4K rozlišení a svou svobodu si střeží víc než cokoli jiného. Léna Brauner není jen vnučkou nezapomenutelného herce Vladimíra Brabce, ale především komplexní umělkyní, která proměnila svůj život v jednu velkou, fascinující hru. A nudu u ní rozhodně nehledejte.
Školu opustila
Je fascinujícím příkladem autodidakta. Nemá totiž žádné formální umělecké vzdělání, školu opustila bez maturity, má tedy jen základní vzdělání a za svou největší univerzitu považuje praxi a knihy. „Umění chápu jako nástroj komunikace a osobního růstu, nikoli jako produkt určený primárně ke komerci,“ vysvětluje svůj osobitý přístup.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Na děti zůstala sama: Vězení partnera obrátilo Jitce Asterové život naruby
Umění, které chutná i zní
Lénina tvorba nezná hranic ani v materiálu. Dokáže tvořit barvami, ale klidně i rozpuštěnou čokoládou, šlehačkou nebo drobky, které zbyly po snězených koláčích. Její obrazy často doprovází i zvuková stopa. Spolupracovala s Jiřím Burianem – známým jako Kapitán Demo – a pro Tomáše Kluse vytvářela live painting přímo na koncertech. Její fascinace světem snů vyvrcholila v knižním debutu O vílách a snech, který je sbírkou úvah a kreseb. Sny jsou pro ni zásadním tématem i v osobním životě – dříve intenzivně trénovala lucidní snění a dnes si užívá sny s neuvěřitelnou hloubkou detailů, které občas vedou až k „absolutnímu výtlemu“ po probuzení. „To jsou absolutní úlety. To obsazení a celkově ztvárnění scénáře, kdy se opravdu budím do absolutního výtlemu a přecházím rovnou do bdělého stavu, kdy se směju. Kočky koukají a nechápou, co se děje. Já mám záchvat smíchu a vůbec nechápu, kde se to bere,“ popisuje své sny, které jdou až za hranici běžného vnímání.
Minimalismus v černé
V soukromí Léna vyznává přísný minimalismus. Obléká se výhradně do černé barvy, potrpí si na kvalitní materiály a férové pracovní podmínky těch, kteří její oblečení šili. Stejně zodpovědně přistupuje i k ekologii; pro své tisky používá nebělený bavlněný papír z Japonska a vyhýbá se masové produkci triček či penálů s vysokou uhlíkovou stopou.
Život jako hra a bitva o díla
Stejně netradiční jako Lénina malba je i její přístup k byznysu. Své originály prodává prostřednictvím instagramového účtu, kde se o díla často strhne bitva trvající jen pár desítek sekund. Obrazy pak předává osobně na kávě, protože ji zajímají příběhy lidí, ke kterým si její tvorba našla cestu. Jako matka dcery Jasmíny se snaží vyhýbat klasickým výchovným vzorcům. Šťastný rodič rovná se šťastné dítě, myslí si, stejně jako to, že nejdůležitější je vzájemná důvěra a svoboda. Svobodu ostatně považuje za klíčovou i v partnerských vztazích, což si vyzkoušela i během svého polyamorního experimentu, který ji naučil nebrat si věci osobně a nevnímat partnera jako majetek. Dnes se Léna Brauner cítí být především šťastnou a svobodnou bytostí. Ať už zrovna maluje na Bali, nebo vystavuje v industriálních halách v Praze, její poselství zůstává stejné: „Dělejte, co vás baví, ale sakra na tom makejte.“