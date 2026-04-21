Právě teď je ten nejlepší čas prozkoumat, jaké trendy ovládnou letošní horké ulice a přímořské promenády. V nadcházející sezóně se totiž jemná ženskost potkává s moderním pouličním stylem a přírodní materiály tvoří fascinující kontrast k luxusním detailům.
Vykročte do léta s elegancí i pohodlím: Velký přehled obuvi pro pláže, města i dobrodružné výpravy
Také už voláte po slunečních paprscích a přemýšlíte, jaké modely bot by měly doprovázet vaše kroky v nadcházejících měsících? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Móda je v této sezóně neuvěřitelně rozmanitá – nese se ve znamení návratu k přírodě, nekonečných dní strávených na prosluněných plážích a dobrodružných výprav. Prim hraje individualita, hravost a materiály, které dýchají spolu s vámi.
Moderní Popelka: Elegance v průzračném hávu
Jedním z nejsilnějších trendů, který letos uvidíme na letních večírcích i svatbách, je styl nazvaný „nápadně elegantní“. Pokud toužíte po botách, které z vás udělají hvězdu večera, zaměřte se na modely, kde hlavní roli hrají propracované detaily. Letošním hitem jsou transparentní materiály a průzračné podpatky, které na noze působí téměř neviditelně a evokují magický střevíček moderní Popelky. Tyto modely však nejsou jen o průhlednosti; jsou bohatě zdobeny třpytivými krystaly, jemnými řemínky a výraznými přezkami. Pokud jde o barvy, vedle klasických a velmi lichotivých béžových odstínů se do popředí dostává sytá vínová a nesmrtelná černá, které botám dodávají smyslnou sofistikovanost. Celkový luxusní dojem pak dotvářejí metalické prvky ve zlaté a stříbrné barvě. K takto výrazné obuvi volte raději střídmější doplňky, jako jsou jednoduché, ale elegantní mini kabelky.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dejte sbohem nudným délkám. Tento střih sluší všem ženám a ovládne jaro 2026
Romantika a hravost: Mašle a rozkvetlé louky
Pro milovnice romantického stylu přináší léto 2026 záplavu květin a mašlí. Ženská elegance a květinová hravost jsou klíčovými prvky, které zdobí vše od jemných sandálků až po pohodlné tenisky. Květinové aplikace a potisky se objevují v mnoha podobách – někdy jako decentní detail na tkaničkách, jindy jako výrazné 3D prvky, které mohou být doplněny třpytivým efektem, nebo dokonce zakomponovány do zvířecích vzorů. Velkým hitem jsou také mašle ve stylu Regency, které dodávají obuvi nádech historické romance a aristokratické jemnosti. Barevná paleta tohoto trendu se drží jemných pastelových odstínů, jako je růžová, světle modrá a máslově žlutá. Aby modely nepůsobily příliš dětsky, jsou často kombinovány s transparentními materiály nebo hlubšími tóny, například již zmíněnou vínovou. Celý look pak doporučujeme podtrhnout kabelkou, která je stejně bohatá na detaily jako samotná obuv.
Bohémské snění a jachtařská elegance
Milovnice uvolněného stylu letos potěší bohémská obuv v hnědých a béžových tónech. Sandály, mokasíny i dřeváky zdobí pletené a háčkované prvky, třásně a korkové klínové podpatky v barvách khaki či hnědé. Tyto kousky perfektně ladí se slaměnými klobouky a rafiovými taškami. Pokud hledáte něco sofistikovanějšího, vsaďte na jachtařský styl. Boty v odstínech hnědé, šedé a béžové se skvěle hodí k lněným kalhotám či vzdušným šatům, přičemž hravost jim dodávají detaily jako přívěsky ve tvaru třešní.
Divoké léto a maximální komfort
Odvážnější dámy letos vynesou zvířecí motivy – od zebřích pruhů po hadí vzory, které zdobí sandály i tenisky. In jsou zejména modely s robustní podešví, platformou a výraznými přezkami. Pro dny plné objevování měst jsou tu pak pantofle a sandály s hlubokou stélkou a plochou podešví, které kombinují metalické akcenty či denimový vzhled s absolutním pohodlím. K nim se skvěle hodí prostorné shopper tašky a batohy.
Návrat balerínek a moderní tenisky
Balerínky hlásí návrat v ženské a jemné podobě, přičemž hitem jsou prodyšné modely z průhledné síťoviny. Zatímco černé verze s přezkou využijete pro elegantní příležitosti, hnědé s cvočky oživí městský outfit. Ve světě tenisek dominují nízké siluety s ultra tenkou podešví a sametovými velurovými materiály. Vedle nich však zůstávají v kurzu i joggery v retro stylu nového milénia, které jsou letos barevně střídmější.
Barvy léta a „mini-me“ outfity
Letní trendy se letos neomezují jen na ženy. Pokud chcete ladit se svým partnerem, vsaďte na pánské mokasíny, dřeváky nebo trekové sandály v odstínech hnědé, šedé a modré. Tyto modely skvěle spojují letní sofistikovanost s maximálním pohodlím. A co víc, díky tomu, že detaily v dětské obuvi (jako jsou mašličky, kytičky, srdíčka nebo třpytky) přímo odkazují na trendy pro dospělé, můžete se svými dětmi vytvořit úžasné „mini-me“ outfity.