V teplákovce ji nepotkáte: Tereza Kostková ryje záhony v bílém a fušuje do práce modelkám

Ovlivnila vás v módě vaše profese herečky?
„Asi ano, ale ne vědomě. Nepřemýšlím o tom, je to spíš přirozený důsledek. Když si totiž v rámci profese oblékáte mnohem víc různých kostýmů, než byste běžně nosila v jiném zaměstnání, nemůže vás to neovlivnit.“
Jaký je rozdíl mezi tím, co nosíte v soukromí a na společenské akce?
„Asi menší, než by se mohlo zdát. Já se ráda oblékám elegantně i v běžném životě – i když to, co já považuji za eleganci, může být samozřejmě subjektivní. Už ale nechodím na jehlách, v mém věku dávám přednost nižším podpatkům nebo platformám. Dřív jsem vysoké podpatky nosila častěji, měla jsem je ráda – přece jen dělají krásnou siluetu nohou. Dnes si je nechávám spíš pro pracovní příležitosti a v běžném životě volím pohodlnější obuv. Jinak ale zůstávám věrná svému stylu i doma – klidně jdu na zahradu upravená, v teplácích mě moc neuvidíte. Někdy klidně pracuji na záhoně v bílém, protože tu barvu v létě miluju. Ráda ladím s počasím – když je hezky, sahám po světlých tónech.“