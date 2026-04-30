StarDance mění kostýmy po kritice diváků: Nová návrhářka slibuje šaty, které budou tančit s hvězdami
StarDance po kritice loňských kostýmů slibuje výraznou změnu. O novou vizuální podobu tanečních modelů se postará návrhářka Kateřina Šmejkalová, která sama dříve závodně tančila a dobře ví, že šaty na parketu musí nejen vypadat, ale hlavně fungovat v pohybu.
Kostýmy dostane na starost známá návrhářka
Pro 14. ročník StarDance byla vybrána Kateřina Šmejkalová, zakladatelka značky NOSME. Její práce už dávno nepůsobí jen na české scéně a její modely oblékají známé osobnosti doma i v zahraničí. Výhodou je navíc i to, že sama v minulosti závodně tančila, a tak dobře ví, že taneční šaty nejsou jen efektní ozdobou.
„Kostým musí fungovat v pohybu. Nestačí, aby dobře vypadal na ramínku nebo na fotografii. Musí dýchat s tanečníkem, podpořit jeho výkon a zároveň vyprávět příběh,“ říká návrhářka.
Právě spojení estetiky, funkčnosti a pohybu bude pro letošní StarDance zásadní. Kostým totiž na parketu nesmí tanečníka omezovat, ale má mu pomoci vystoupení vystavět a dodat mu atmosféru.
Ve StarDance není nováčkem
Ačkoli nyní přebírá výraznější roli, prostředí StarDance pro Šmejkalovou není nové. Její tým se na tvorbě kostýmů podílel už v předchozích ročnících a také na StarDance Tour 2025. Zkušenosti má i ze slovenské verze taneční show Let’s Dance, kde patří mezi hlavní tvůrce kostýmů.
Kromě toho spolupracovala s Cirkusem Berousek a stojí za kompletními návrhy pro projekt Love2Dance. Její tvorbu oblékly například Berenika Kohoutová, Anna Šišková nebo Tatiana Dyková.
Do letošního ročníku tak přichází s jasným cílem: posunout kostýmy na úroveň, kde nebudou jen doprovodem tanečního čísla, ale jeho důležitou součástí.
Fanoušci byli loni nemilosrdní
Změna přichází po období, kdy se část diváků do kostýmů StarDance ostře pustila. Na sociálních sítích se opakovaně objevovaly výtky, že modely tanečníkům nelichotí, působí zastarale nebo zbytečně lacině. „Šaty tanečnic a tanečníků opět jako na spartakiádu. Návrháře vyměnit a na šatech nešetřit!“ zněl jeden z kritických komentářů. Další diváci byli ještě tvrdší. „Ty kostýmy jsou obludné. Je mi líto, že tak skvělé tanečníky nechají vystupovat v něčem, co evokuje 70. léta,“ objevilo se mezi reakcemi.
StarDance chce napravit dojem
Právě proto je letošní výběr návrhářky pro fanoušky důležitou zprávou. StarDance se zdá být připravená reagovat na kritiku a ukázat, že kostým může být stejně důležitý jako hudba, choreografie nebo samotný výkon tanečního páru.
Nová vizuální podoba tak může být jedním z nejvýraznějších prvků chystaného ročníku. Diváci budou nepochybně sledovat nejen kroky soutěžících, ale i to, zda se slibovaná změna opravdu projeví na parketu.
Zdroj: Česká televize