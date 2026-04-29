29. 4. Robert
Tyhle sluneční brýle budou vládnout sezoně 2026: Vsaďte na želvovinový glamour, masivní černou a futuristické štíty

Petra Holakovská
Sluneční brýle už dávno neslouží jen jako ochrana zraku před slunečními paprsky. Jsou módním kouskem, který udává pravidla hry a dokáže během vteřiny zásadně proměnit vyznění celého outfitu. Proto jich má většina žen v zásobě hned několik a bez mrknutí oka je nasazuje i ve chvílích, kdy je pod mrakem – jen aby dodaly svému outfitu ten správný šmrnc. Jaké budou in toto jaro a léto?

Pokud hledáte absolutní klasiku stříbrného plátna, vsaďte na nadčasový želvovinový vzor (tortoiseshell). Jeho hřejivé, medově hnědé a oranžové tóny lichotí každému tónu pleti a dodávají outfitu jemnou, ale sebevědomou eleganci. Pro dosažení pravého italského půvabu „la dolce vita jsou ideální masivní hnědé brýle, zatímco milovnice úzkých, provokativních „cat-eye siluet by měly sáhnout po modelu, který opticky prodlužuje lícní kosti.

Každá ikona občas potřebuje chvíli pro sebe a k tomu slouží masivní černé brýle – uniforma sebevědomí a nejlepší štít proti ruchu metropole (nebo po prohýřené noci). Trendem nadcházející sezony je zejména oversize formát, který dodává tváři měkké kontury a zajišťuje maximální ochranu. Ultimátní dávku luxusu představují futuristické štítové brýle.

Barvy léta 2026

Móda má být především zábava, což potvrzují i trendy pro léto 2026. Do popředí se dostává Y2K estetika (móda z přelomu milénia), výrazné barvy a transparentní acetáty.

  • Fialové a oranžové obroučky: Zářivé barvy fungují jako osvěžující akcent minimalistického šatníku.
  • Transparentní materiály: Průsvitné acetáty působí na obličeji lehčeji, i když si zachovávají svůj objem.
  • Zrcadlové odlesky: V roce 2026 budou hitem výrazné barevné odlesky – modrá, zlatá či růžová, které okamžitě navodí letní atmosféru.
Jak vybrat ty pravé?

Výběr správných slunečních brýlí je trošku věda – správný tvar dokáže zvýraznit vaše přednosti a harmonizovat rysy. 

Pro kulatý obličej: Pokud chcete tváři dodat definici a strukturu, volte geometricky přísné tvary a modely s rovnou horní linií, které obličeji propůjčí ostřejší rysy. Skvělou volbou jsou také „cat-eye siluety, které opticky prodlužují lícní kosti a táhnou obličej směrem nahoru.

Pro hranatý obličej: Cílem je zjemnit přísnější kontury. K tomu jsou ideální kulaté brýle, které působí měkce a vyvažují tvary obličeje. Stejnou službu prokážou i masivní „oversize modely, které dodávají tváři jemné a měkké kontury.

Pro drobné rysy obličeje: Aby brýle váš obličej příliš nezakryly, hledejte jemnější konstrukce. Elegantní úzké kovové rámy dokážou i velmi jemné rysy skvěle strukturovat, aniž by nad nimi dominovaly.

Univerzální volba pro styl: Pokud hledáte především prvek luxusu a dramatičnosti, jsou oversized modely nadčasovou volbou, která sluší téměř každému, kdo chce dosáhnout „diva efektu a zajistit si maximální ochranu.

Pro aktivní životní styl: Pokud máte v plánu sport, hledejte přiléhavé rámy (shield designy) a futuristické linie, které kombinují funkci s trendem a zůstávají na svém místě i při intenzivním pohybu.

    Funkce ruku v ruce s designem

    Při výběru brýlí nejde jen o styl, ale i o špičkovou technologii. Moderní modely, například od značky INVU, využívají švýcarskou technologii ultra-polarizovaných čoček, které eliminují oslnění a zajišťují křišťálově čisté vidění i v intenzivním letním slunci. Pro aktivní ženy jsou pak ideální sportovní shield designy, které kombinují aerodynamické prvky s futuristickým vzhledem.

    Zdroje: invushop.comfashion-arena.cz

