Praha se o víkendu opět stala místem, kam směřovaly pohledy všech milovníků módy. Mercedes-Benz Prague Fashion Week nabídl tři hlavní přehlídkové dny, během nichž se v novém prostoru Artium by KKCG vystřídala známá jména české i slovenské scény, zahraniční hosté i mladí návrháři na začátku kariéry. Na jednom místě se tak potkaly zavedené osobnosti, studenti i nová generace tvůrců – a to vše před publikem plným známých tváří, které si nenechaly ujít příležitost předvést odvážné outfity.
Slavné ženy na Prague Fashion Weeku: Některé vsadily na eleganci, jiné na pořádnou dávku odvahy
Přehlídková mola zaplnili modelové i modelky, kteří se nebáli výrazných voleb, a slavné ženy ukázaly, že odvaha může mít mnoho podob. Jarní Mercedes-Benz Prague Fashion Week tak opět nabídl mix elegance i výrazných outfitů, které si o pozornost řekly na první pohled.
Odvaha na prvním místě
Letošní ročník jasně ukázal, že méně může znamenat víc. Řada hostů i modelek vsadila na odhalenější modely, které nechávaly jen minimum prostoru pro představivost. Průsvitné materiály a výrazně minimalistické střihy dominovaly nejen na mole, ale i v publiku. Výrazně to bylo vidět především během nedělní přehlídky návrháře Tomáše Němce, kde transparentní kousky patřily k nejdiskutovanějším momentům večera.
Na úvodní přehlídky se přišly podívat i známé tváře. Byla mezi nimi herečka Jitka Schneiderová, modelka Daniela Zálešáková, moderátorka Eva Decastelo, modelky Natálie Kotková, Aneta Vignerová, herečka Kateřina Kaira Hrachovcová a mnohé další.
Elegantní i hravé kombinace
Ne všichni ale šli cestou maximální provokace. Modelka Aneta Vignerová zvolila střídmější variantu – průhlednou halenku doplnila decentním řešením, které zachovalo eleganci.
Modelka Denisa Dvořáková naopak vsadila na jednoduchý, ale výrazný modrý komplet se zvonovými rukávy, který nechal vyniknout její postavě, především dekoltu.
Nepřehlédnutelným hostem pražského týdne módy se stala herečka a tatérka Kaira Hrachovcová, která v prostorách Bořislavky šokovala další radikální proměnou účesu. Z dlouhovlasé tmavovlásky se stala blondýnka s ultrakrátkým ježkem a chvíli trvá, než ji vůbec poznáte. Jedenapadesátiletá umělkyně, která se v posledních letech věnuje hlavně tetování a osobnímu rozvoji, přišla v doprovodu partnera Martina Kačera.
Kaira vsadila na odvážný model v podobě bílé halenky s hlubokým výstřihem a balonové minisukně, čímž nechala vyniknout svá propracovaná tetování, která pokrývají značnou část jejího těla. A taky ukázala tekoucí oko na punčoše, tam ale není jisté, jestli to bylo záměrné, nebo nehoda. Každopádně extravagantní vizáž jen potvrdila její pověst módního chameleona a ženy, která se nebojí bořit konvence.
Známé tváře i překvapivé momenty
Na akci nechyběly ani známé osobnosti ze světa showbyznysu. Herec Marek Lambora dorazil po boku kolegyně Dariji Pavlovičové, vítězky StarDance 2023, a oba společně pózovali fotografům i si užívali atmosféru večera.
Zdroj: autorský text