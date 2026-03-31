Reklama
Reklama
Reklama

Teorie „špatné kabelky“: Největší módní prohřešek vašich babiček se stal novým svatým grálem stylingu

KabelkaFoto: Shutterstock
KabelkaFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Donedávna vládlo ulicím i šatníkům „zlaté pravidlo“ našich babiček: kabelka musí za každou cenu striktně ladit s botami a nejlépe i s opaskem. Pokud jste si k hnědým kozačkám vzaly černou kabelku, koledovaly jste si o nemilosrdný verdikt módní policie. To už ale všechno vzala voda. Teď frčí fenomén, který všechna tato pravidla hází do koše: Je jím teorie špatné kabelky.

Reklama

Tento stylingový trik, který se stal virálním hitem, radí jediné: vyberte si k outfitu zavazadlo, které k němu zdánlivě vůbec nepatří. Cílem není nic jiného než vytvořit nečekaný kontrast, který vašemu vzhledu dodá osobitost a punc „vysoké módy bez nutnosti utrácet za zcela nový šatník.

Kde se vzala „špatná“ teorie?

Vše začalo u bot. Stylistka z Los Angeles Allison Bornstein před časem představila světu „Wrong Shoe Theory (teorii špatných bot). Její koncept byl prostý: místo bot, které logicky doplňují outfit, zvolte ty, které s ním záměrně kontrastují – například tenisky k elegantní sukni nebo podpatky k trenčkotu a teplákům. „Důležité je, aby se bota stala vědomou volbou, nikoliv jen funkčním doplňkem. To vdechne vašemu looku osobnost,“ vysvětluje Bornstein ve svých videích, která sledují miliony lidí. Netrvalo dlouho a módní svět tento princip aplikoval i na nejdůležitější ženský doplněk – kabelku. A 
Teorie špatné kabelky (Wrong Bag Theory) byla rázem na světě.

Zdánlivě neladící kabelka dokáže vytvořit dokonalý look.
Reklama

Jak ovládnout umění kontrastu v praxi?

Princip je ve své podstatě jednoduchý: pokud máte na sobě přísně elegantní kostým, rozbijte ho něčím sportovním nebo avantgardním. A pokud jste se oblékli do volnočasového denimu, sáhněte po ryzím večerním glamouru. Zde jsou hlavní kategorie, jak tento trik aplikovat:

1. Radikální střet stylů – Představte si dokonalý vlněný kabát nebo minimalistický trenčkot. Místo klasické kožené kabelky k němu vezměte něco nečekaného – například nestandardně tvarovanou sportovní kabelku.

2. Večerní dekadence za bílého dne  Kdo říká, že flitry a drahé kameny patří jen na večírky? Ale kdeže. Klidně si oblečte klasiku v podobě šedé mikiny a balónových džínů a to vše rozbijte kabelkou zdobenou drahým kamením, která zaručeně vezme všem dech. Právě tento extrémní střet nedbalosti a luxusu je definicí moderního stylu. Stejně tak fungují saténová pouzdra k teniskám nebo korálkové taštičky k legínám.

3. Textura a materiály  Hrubý, funkční materiál může být skvělým protipólem k jemným tkaninám. Zkuste kombinaci robustního plátěného batohu nebo messenger bagu z organické bavlny s elegantními midi šaty. Právě robustní textury jako konopí nebo voskované plátno dodávají outfitu hloubku a organický prvek, který „zničí“ přílišnou upjatost.

4. Futurismus vs. klasika – Pokud nosíte monochromatický, například celočerný look, oživte ho estetikou začátku milénia. Metalická kabelka, která funguje téměř jako zrcadlo odrážející město, dodá futuristický nádech i té nejobyčejnější kombinaci džínů a bílé košile.

Efekt Jane Birkin

Dalším způsobem, jak aplikovat teorii špatné kabelky, aniž byste museli hned kupovat extravagantní kousky, je tzv. „Jane Birkin effect“ neboli personalizace. Jde o to, vzít i tu nejkonzervativnější kabelku a dodat jí trochu „nepořádku a lidskosti. Odborníci na módu totiž překvapivě tvrdí, že kabelka by neměla vypadat sterilně dokonale. Zkuste na ucho precizně zpracované kožené kabelky uvázat vzorovaný šátek nebo na ni zavěste výrazné přívěsky a klíčenky. Tím kabelka ztratí svou strohost a stane se vaším osobním vyjádřením. Čím méně se přívěsek ke kabelce „hodí“, tím pochopitelně lépe.

Funguje to i u mužů?

Rozhodně. Pánský šatník na tomto principu může profitovat možná ještě více než ten dámský. Například stačí vzít si k obyčejným džínům, svetru a teniskám přísně businessovou koženou aktovku. Její strukturovaný tvar dodá uvolněnému outfitu nečekaný řád. V případě obleku pak naopak vyměnit diplomatku za sportovnější cestovní tašku z nylonu nebo plátna. Klasická krejčovina se tím okamžitě vizuálně odlehčí a dostane moderní švih.

Udržitelnost a „špatná“ volba

Zajímavým aspektem této teorie je její ekologický přesah. Protože Wrong Bag Theory nestojí na aktuálních trendech, ale na kontrastu a kreativitě, vybízí k tomu, abychom lépe využívali to, co už máme v šatníku. Místo nákupu nové tašky, která by „ladila k vašim novým botám, prostě sáhněte po té, která k nim zdánlivě vůbec nepasuje. Navíc, pokud investujete do kvalitních a odolných materiálů, jako je kůže, recyklovaný polyester, konopí nebo organická bavlna, vaše „špatná“ kabelka vám vydrží roky. 

Jiná barva bot a kabelky by dříve neprošla, dnes je tento trend žádoucí.
Jak nešlápnout vedle (i když chcete)

Pokud s touto teorií začínáte, zkuste se držet těchto jednoduchých kroků:

  1. Hledejte protiklady: K velmi ženskému outfitu (šaty, krajka) vezměte něco „drsného (batoh, messenger bag).
  2. Nebojte se barev: Pokud je váš outfit v neutrálních tónech, kabelka může být tím jediným výrazným prvkem v rustikální oranžové nebo sytě zelené.
  3. Hrajte si s velikostmi: Obří tote taška (tote bag) k drobným letním šatům nebo naopak miniaturní kabelka k oversized zimnímu kabátu vytvoří zajímavý vizuální nepoměr.
  4. Důvěřujte své intuici: Neexistuje nic jako dobrý nebo špatný styl. Jde jen o to, sestavit outfit tak, abyste se v něm cítili sebevědomě.

Takže až se příště budete dívat do zrcadla a říkat si „ta taška se k tomuhle vůbec nehodí“, můžete si gratulovat. Právě jste totiž objevili ten nejlepší outfit sezóny.

Zdroje: mamamia.com.auwhowhatwear.comwhowhatwear.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama