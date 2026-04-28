Manikúra našich babiček jako absolutní hit sezony: Jak nosit „granny mani“ a vypadat jako bohyně stylu
Zapomeňte na ultra-moderní experimenty, futuristické 3D efekty s magnetem nebo nehty inspirované ledovou kávou. Světem krásy hýbe trend „granny mani“ neboli babičkovská manikúra. Hit letošního jara a léta nabádá k inspiraci v kosmetických taštičkách našich babiček. Výsledkem je look, který v sobě pojí nostalgii, eleganci, ale překvapivě i vlnu svěžesti, kterou současná móda nutně potřebovala.
V posledních sezónách se to novými trendy jen hemžilo. Od retro puntíků po složité 3D „cat eye“ efekty – bylo toho zkrátka tolik, že se z manikúry začala vytrácet radost a dostavila se únava z neustálých novinek. Teď ale přichází obrat k „babičkovskému“ stylu. Ten přitom v módě není žádnou novinkou – stačí si vzpomenout na krátké bob účesy nebo praktické, elegantní retro sandálky. Nyní přišla řada i na nehty. Babičkovská manikúra vyniká upraveností, všestranností a jednoduchou klasikou, která dodá vzhledu jemný retro nádech a špetku nostalgie.
Jak nosit „granny mani“
Aby babičkovská manikúra nevypadala jen jako zapomenutý lak z hloubi babiččina šuplíku, existují triky, jak ji modernizovat. Odborníci doporučují například míchat perleťovou bílou s mléčným podkladem, což dodá nehtu větší prostorovost a sofistikovanost.
Důležitý je i tvar nehtů. Skvěle se vyjímá například na oválných nehtech. Tento tvar v kombinaci s vintage oblečením vytváří dokonalý retro glamour efekt, který je pro letošní léto klíčový. Dokonce i nadčasová francouzská manikúra získává v tomto trendu nový dech, pokud ji zkombinujete s perleťovými nebo bronzovými tóny.
Ikonické barvy: Perleť, cihla a bronz
Klíčem k dokonalé „granny mani“ je specifická paleta barev a textur, které jsme kdysi vídali v kosmetických brožurách a které mohou na první pohled připomínat staré koberce nebo tapety v domech našich bábinek. Jak tedy na to?
- Zaprášená perleť: Toto je absolutní základ trendu. Právě perleť dodává barvám onu charakteristickou retro patinu.
- Mrazivá perleťově bílá: Tento odstín, který jsme dříve možná neměli v lásce, je nyní zpět a nahrazuje populární mléčnou manikúru. Je nesmírně všestranný a skvěle se hodí pro celé letní období.
- Cihlově červená a korálová: Zapomeňte na čistě jablíčkovou červenou. Letos frčí odstíny připomínající cihlu nebo šťavnatou korálovou se zlatým třpytem, kterou babičky rády vytahovaly s příchodem prvních slunečních paprsků.
- Retro bronz a chrom: Velmi populární je také hnědý nude podklad doplněný o chromový prášek. Vzniká tak zajímavý bronzový nebo cínový finiš, který vypadá mnohem lépe než původní třpytivé laky z minulosti.
- Starorůžová s nádechem holografie: Zaprášená starorůžová působí romanticky a díky jemnému holografickému lesku lichotí každému tónu pleti.
Odvaha se vyplácí
„Granny chic“ možná není stylem pro každého, ale pokud máte odvahu experimentovat, můžete se dočkat ohromujících výsledků. Je to návrat do minulosti, který však v moderním kontextu působí elegantně, upraveně a především nečekaně originálně. Tak co, zkusíte letos v létě vytáhnout tu „podivnou“ perleťovou růžovou nebo cihlově červenou? Podle všeho to bude ta nejlepší módní volba, kterou můžete udělat.