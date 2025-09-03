Vrstvení jako cibule i zapomenuté doplňky. Jaké stylingové chyby děláme na podzim?

Podzimní styling není o vrstvení za každou cenu, ale o chytrých kombinacích, které jsou pohodlné a přitom stylové. A ačkoli chladnější počasí přímo vyzývá k módním experimentům, na tyto chyby je lepší dát si pozor.
Chyba č. 1: Vrstvení „jako cibule“ bez ladu a skladu
Kde je problém? Vrstvení je chytrý módní trik, ale snadno to přeženete – a pak outfit vypadá spíš nahodile než promyšleně. Častou chybou bývá příliš mnoho vrstev, které spolu neladí barevně ani střihově.
Lepší volba? Zkuste se držet dvou až tří vrstev, ideálně v podobné barevné linii. Outfit pak působí harmonicky a zároveň přehledně. Skvěle fungují i kontrasty materiálů: hladké bavlněné triko se hrubším svetrem a strukturovaným kabátem nebo úzký rolák s volným kardiganem.
Protože je zatím poměrně teplo, zkuste jednodušší vrstvení z lehoučkých, klidně i lehce průsvitných materiálů. Hedvábná košile si rozumí s jemným vlněným svetrem nebo semišovým sakem. A pokud nechcete přidávat další kus oblečení, vrstvěte doplňky – třeba tenký pásek přes svetr nebo výrazný šátek pod kabátem.
Chyba č. 2: Příliš těžké zimní kabáty už v září
Hned po prvním chladnějším ránu saháme po péřovce. Trenčkot, vlněné sako, lehký kabátek nebo svetr vypadají elegantně a dají se vrstvit podle teploty.
Chyba č. 3: Tmavá od hlavy až k patě
Monochromatické outfity můžou být zajímavým módním vyjádřením, pokud je ale nestavíte cíleně a s promyšleným záměrem, můžou vaše tmavé kousky místo elegance působit spíš smutně a unaveně. Oživte svou milovanou černou barvu vínovou šálou nebo kabátem v neutrálním camel odstínu.
Chyba č. 4: Nevhodné délky a příliš objemné svetry
Problém? Krátký kabát k dlouhému svetru nebo sukně končící uprostřed lýtek opticky zkracují postavu. Hrajte si s proporcemi – dlouhý kabát k úzkým kalhotám, midi sukně ke kozačkám. Pozor i na příliš objemné svetry. I když jsou měkké a pohodlné, snadno přidávají kila a pod kabátem se hůř nosí. Nahraďte je tenčím rolákem nebo svetrem s příměsí kašmíru – hřejí a nepřidávají objem. A pokud se jich nechcete vzdát, zkuste styling, který jejich objemné proporce opticky vyváží: doplňte je užšími kalhotami nebo sukní.
Chyba č. 5: Ignorování proporcí a všechno oversize
Oversize svetr, k tomu široké kalhoty a k tomu maxi kabát… všechno trendy, vznikne vám ale utopená silueta. Podobně když kabát s výrazným límcem doplníte velkým pleteným šálem – působí to těžkopádně. Odpovědí je snaha o rovnováhu. Kombinujte objem s úzkým kouskem – např. oversize svetr + úzké džíny nebo naopak. A k hrubému kabátu zkuste radši jemnější šátek, který dodá barvu, ale nezahltí outfit.
Chyba č. 6: Letní kousky bez úpravy
Nemusíte striktně rozlišovat letní a podzimní šatník, přechod mezi sezonou není obvykle moc rázný a chladnější dny střídají ty teplejší. Letní šaty si klidně nechte: jen je doplňte třeba koženou bundou a kotníkovými botami. Investujte do kvalitních kožených bot nebo kozaček, ideálně s hrubší podrážkou do horšího počasí.
Chyba č. 7: Špatně zvolené punčochy a ignorování materiálů
Lesklé, příliš tmavé nebo příliš světlé punčochy působí zastarale. Matné, spíš černé nebo jemně vzorované spíš nohy opticky zeštíhlí. Pozor na příliš silné černé punčochy k lehkým šatům také snadno outfit zničí. A správná volba materiálů se vztahuje i na další kousky podzimního šatníku. Polyester obecně zahřeje špatně a rychle se v něm zpotíte. Vsaďte na přírodní směsi – vlna, bavlna, hedvábí. Pohodlí i elegance v jednom.
Chyba č. 8: Opomíjené doplňky
Chyba č. 9: Jedna bunda na všechno
Praktické, úsporné… ale nudné. Přicházíte o variabilitu outfitů. Mějte aspoň dva základní svršky, které můžete střídat – třeba trenčkot, případně stačí i sako nebo svetr a vlněný kabát.
